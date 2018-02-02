Венгер хочет, чтобы Озил стал лидером «Арсенала»

После периода раздумий немецкий полузащитник Месут Озил решил заключить с «Арсеналом» новое соглашение. Наставник «канониров» Арсен Венгер хочет доверить 29-летнему футболисту роль лидера команды:

«Он решил связать свое будущее с клубом. В последнее время у нас была непростая кадровая ситуация на фоне попыток пробиться в Лигу чемпионов.

Мы ожидаем, что Месут станет лидером, поведет за собой команду и возьмет на себя ответственность.

Продление контракта сейчас воспринимается как новое подписание, ведь многие утверждали, что Озил не предан и не останется в „Арсенале“».