Карпин в свой день рождения забил 7 голов коллегам из «Кайрата»

Наставник «Ростова» Валерий Карпин, которому сегодня исполнилось 49 лет, принял участие в товарищеском матче против тренерского штаба казахстанского «Кайрата». Команда ростовчан одержала победу со счетом 12:7, а именинник забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

Напомним, что вчера «Кайрат» разыграл боевую ничью в контрольном поединке с петербургским «Динамо».

💪💪💪



7 голов, 3 передачи, а как вы проводите свой день рождения?



После утренней тренировки наш тренерский штаб сыграл дружеский матч против коллег из «Кайрата».



Желто-синие оказались сильнее соперника - 12:7!



На счету Валерия Карпина 7 голов и 3 передачи! pic.twitter.com/JLWq51qbL5 — Football Club Rostov (@rostovfc) 2 февраля 2018 г.

«Фалькао к нам не поедет!» Цитатник Валерия Карпина