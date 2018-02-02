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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 21 тур1X2
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Италия. Серия А 2017/2018, 23 тур1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Хебей ЧФ (Циньхуандао)Хебей ЧФ---
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Карпин в свой день рождения забил 7 голов коллегам из «Кайрата»

вчера, 16:30

Наставник «Ростова» Валерий Карпин, которому сегодня исполнилось 49 лет, принял участие в товарищеском матче против тренерского штаба казахстанского «Кайрата». Команда ростовчан одержала победу со счетом 12:7, а именинник забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

Напомним, что вчера «Кайрат» разыграл боевую ничью в контрольном поединке с петербургским «Динамо».

«Фалькао к нам не поедет!» Цитатник Валерия Карпина 

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Все комментарии
mat73
mat73
вчера в 21:06
Валера рулит! )))
goalaktika
goalaktika
вчера в 19:20
В сборную его ! Срочно!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:15
Валера с днём рождения!!! Удачи и здоровья и побед!!!

Морозовский тоже с днюхой тебя!!! Здоровья, удачи и счастья!!!
Faustello
Faustello
вчера в 18:27
Ну Георгич мужик!
А его случайно не играющим тренером взяли?
А то 7 (семёру) отгрузит кому надо )))
ivany4
ivany4
вчера в 18:13
С днем рожденья, Георгич!!!
Удачи тебе с Ростовом! Ты её заслужил!
112910415
112910415
вчера в 18:06
Валера силён!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил MSN-thebest
вчера в 18:03
MSN-thebest:
Хет-семерик
септа-трик
MSN-thebest
MSN-thebest
вчера в 17:55
Хет-семерик
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 17:30
С денюхой и с возвращением в чемп !...
Морозовский
Морозовский ответил Russian_spb
вчера в 17:27
Russian_spb:
готовит себя к основе))
Наколотит Манчини!
Russian_spb
Russian_spb
вчера в 17:24
готовит себя к основе))
drug01
drug01
вчера в 17:23
Молодец! Хороший подарок самому себе....
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
вчера в 17:21
В поряде Валера!
cska.78
cska.78 ответил Морозовский
вчера в 17:19
Морозовский:
КАРПИН! У меня тоже сегодня День Рожденья! Поднимем сегодня и за тебя, и за "Ростов"! Всё у нас получится!
И тебя значит с днюхой!
Морозовский
Морозовский
вчера в 17:14
КАРПИН! У меня тоже сегодня День Рожденья! Поднимем сегодня и за тебя, и за "Ростов"! Всё у нас получится!
YRunner
YRunner
вчера в 17:10
Валеру в сборную! Срочно!
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:04
Семёрка для "Спартака" - святая цифра.
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
вчера в 16:53
Сегодня День Рождения у нашего Главного тренера ФК «Ростов» Валерия Георгиевича Карпина.

Уважаемый Валерий Георгиевич!
Руководство, тренерский штаб, игроки и все работники клуба поздравляют Вас с этой датой! От всей души желаем Вам здоровья, благополучия, профессиональных успехов и красивых побед у руля нашей любимой команды. Пускай сбываются все мечты, а впереди Вас ожидают лишь хорошие новости!

02.02.2018г. Пресс-служба ФК Ростов

Ребята, а теперь я лично от себя:

Валерий! Желаю Вам и Вашим близким - железного здоровья, душевного комфорта, творческого вдохновения, исполнения запланированных футбольных планов и всех Ваших желаний! Сейчас на базе накопленного опыта - самое время для воплощения в жизнь творческих идей тренера современного футбола. Желаю Вам добиться достойных результатов с нашей Родной Донской Командой Настоящих Мужиков - ФК "Ростов"!!!
Красивых и ярких Побед! Верим в Вас!!!

А теперь стихи:
Пусть в жизни будет всё как прежде:
Футбол, Уверенность, Надежда,
Стремление к Цели и Удача,
А Сердце Добрым и Горячим!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ – ГЛАВНЫЙ КОУЧ ФК «РОСТОВ»!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:47
Пожалуй в ФНЛ мог бы еще поиграть
cska.78
cska.78
вчера в 16:47
Валеру с днюхой!
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 16:41
Интересно,сколько бы Слуцкий забил ,достанься ему эта должность?))
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 16:40
С Днем Рождения ,уважаемый и обожаемый ВГ
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:38
Надо командой заниматься. а не самому в футбол играть.
311
311
вчера в 16:31
Не зря верили в Валеру!)
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