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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
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«Рубин» может взять Касаева в бесплатную аренду

вчера, 18:11

Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев может перейти в «Рубин» на правах аренды.

По данным СМИ, казанцы проявляют к 31-летнему футболисту устойчивый интерес. Предполагается, что аренда будет бесплатной, так как «Рубин» в настоящее время испытывает определенные финансовые затруднения.

В текущем сезоне Касаев провел на поле два неполных матча в чемпионате страны (54 минуты).

Контракт Касаева с «Локо» рассчитан до 2019 года.

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Все комментарии
Контуженый
Контуженый ответил vistory
вчера в 22:28
vistory:
Рубину уже никто не поможет, главное, что КеБеБе будет навеки с ними.
Не зря ВВП навещал Бабая в больнице. Наверняка порешали все вопросы., в т.ч. и с "Рубином"
vistory
vistory ответил Казанский
вчера в 22:27
Казанский:
Какая-то знакомая мантра из Ватутинок и Удельного парка))
Пора привыкать к манерам Тамбова или Факела.
compka
compka
вчера в 21:16
Алан Касаев может выстрелить в Рубине, опыт игры с Бердыевым есть, не молодой уже и не глупый, чтобы спустя рукава к этому относится. Алану нужен шанс, и Бердыев может его предоставить.
Казанский
Казанский ответил vistory
вчера в 21:02
vistory:
Рубину уже никто не поможет, главное, что КеБеБе будет навеки с ними.
Какая-то знакомая мантра из Ватутинок и Удельного парка))
vistory
vistory
вчера в 20:35
Рубину уже никто не поможет, главное, что КеБеБе будет навеки с ними.
Казанский
Казанский
вчера в 20:06
Не нужен
Контуженый
Контуженый
вчера в 20:00
На сайте "Рубина" нет информации по аренде Касаева. Там есть информация по уходу Рочины и Лестьена, но соккер об этом молчит который день
cevin cigan
cevin cigan ответил Байкал-38
вчера в 19:59
Байкал-38:
Трансферное окно в России до 22 февраля, может снимут и тогда Алан перейдёт в Рубин. Там пока только Дядюну нужно зарплату выплатить, тогда снимут, но опять засада там ещё недовольных много. Рубину не позавидуешь!
Думаю разрулят.
Байкал-38
Байкал-38 ответил cevin cigan
вчера в 19:59
cevin cigan:
..........хреново........
Трансферное окно в России до 22 февраля, может снимут и тогда Алан перейдёт в Рубин.
Там пока только Дядюну нужно зарплату выплатить, тогда снимут, но опять засада там ещё недовольных много. Рубину не позавидуешь!
cevin cigan
cevin cigan ответил Байкал-38
вчера в 19:54
Байкал-38:
Согласен полностью! Касаев не проходит в состав Локо, у Рубина реально большие проблемы, Касаеву хочется играть. Все в выигрыше! Локо не платит зарплату, Рубин получает бесплатно хорошего игрока, Алан игровую практику, тем более с Бердыевым они знают друг друга! Казалось бы хеппи энд, но есть одно но, вроде Рубину запретили регистрировать новых игроков?
..........хреново........
Байкал-38
Байкал-38 ответил cevin cigan
вчера в 19:53
cevin cigan:
Нормальный ход для трёх сторон.
Согласен полностью! Касаев не проходит в состав Локо, у Рубина реально большие проблемы, Касаеву хочется играть. Все в выигрыше! Локо не платит зарплату, Рубин получает бесплатно хорошего игрока, Алан игровую практику, тем более с Бердыевым они знают друг друга!
Казалось бы хеппи энд, но есть одно но, вроде Рубину запретили регистрировать новых игроков?
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 18:39
Нормальный ход для трёх сторон.
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