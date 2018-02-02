«Рубин» может взять Касаева в бесплатную аренду

Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев может перейти в «Рубин» на правах аренды.

По данным СМИ, казанцы проявляют к 31-летнему футболисту устойчивый интерес. Предполагается, что аренда будет бесплатной, так как «Рубин» в настоящее время испытывает определенные финансовые затруднения.

В текущем сезоне Касаев провел на поле два неполных матча в чемпионате страны (54 минуты).

Контракт Касаева с «Локо» рассчитан до 2019 года.