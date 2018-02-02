«Рубин» может взять Касаева в бесплатную аренду

Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев может перейти в «Рубин» на правах аренды.
По данным СМИ, казанцы проявляют к 31-летнему футболисту устойчивый интерес. Предполагается, что аренда будет бесплатной, так как «Рубин» в настоящее время испытывает определенные финансовые затруднения.
В текущем сезоне Касаев провел на поле два неполных матча в чемпионате страны (54 минуты).
Контракт Касаева с «Локо» рассчитан до 2019 года.
Там пока только Дядюну нужно зарплату выплатить, тогда снимут, но опять засада там ещё недовольных много. Рубину не позавидуешь!
Там пока только Дядюну нужно зарплату выплатить, тогда снимут, но опять засада там ещё недовольных много. Рубину не позавидуешь!
Казалось бы хеппи энд, но есть одно но, вроде Рубину запретили регистрировать новых игроков?
Казалось бы хеппи энд, но есть одно но, вроде Рубину запретили регистрировать новых игроков?