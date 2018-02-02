Бельерин и Озил выступят с лекциями в Оксфорде

Правый защитник «Арсенала» Эктор Бельерин 5 февраля выступит в Оксфордском университете с лекцией. Испанец расскажет студентам о том, что нужно, чтобы стать элитным спортсменом.

Через две недели после Бельерина со своим докладом выступит и хавбек «канониров» Месут Озил, недавно продливший контракт с клубом, однако о его теме выступления пока не сообщается.

Стоит отметить, что в свое время в Оксфорде со студентами общались Диего Марадона, Эдвин ван дер Сар, Джоуи Бартон, Пол Гаскойн, Рио Фердинанд и другие.