Спаллетти: «Пасторе зарабатывает больше, чем все игроки „Интера“ вместе взятые»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти заявил, что лично он не был заинтересован в кандидатуре полузащитника ПСЖ Хавьера Пасторе. Аргентинца всё зимнее трансферное окно сватали в миланский клуб, но, по мнению Спаллетти, у этого футболиста слишком большая зарплата для «нерадзурри».

«Что касается Пасторе, то я никогда о нем не говорил. Это была практически нереальная сделка, потому что между зарплатами в „Интере“ и ПСЖ есть разница.

Если ты собираешься подписать футболиста, зарабатывающего больше, чем все твои остальные игроки вместе взятые, надо смотреть на цифры. Тот же Рафинья имеет практически аналогичные характеристики».