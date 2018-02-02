Студия Pixar снимет анимационный фильм про «Барселону»

Каталонская «Барселона» ведет переговоры с американской киностудией Pixar о съемках анимационного фильма про клуб.
Об этом сообщил журналист Рокко Штайнхаузер.
«„Барселона“ ведет переговоры с Pixar. Предположительно, это не будет фильм об истории „Барселоны“, а, скорее всего, это будет анимационный фильм с „Барселоной“ в роли главного героя», - сказал Штайнхаузер.
Напомним, что 16 февраля американская компания Netflix представит мировой общественности документальный сериал о туринском «Ювентусе».
Учитывая сильную склонность некоторых из них к мультоводству, сиречь созданию липовых акков, очень в цвет получится:)
Учитывая сильную склонность некоторых из них к мультоводству, сиречь созданию липовых акков, очень в цвет получится:)
И семь...
И семь...