Студия Pixar снимет анимационный фильм про «Барселону»

Каталонская «Барселона» ведет переговоры с американской киностудией Pixar о съемках анимационного фильма про клуб.



Об этом сообщил журналист Рокко Штайнхаузер.



«„Барселона“ ведет переговоры с Pixar. Предположительно, это не будет фильм об истории „Барселоны“, а, скорее всего, это будет анимационный фильм с „Барселоной“ в роли главного героя», - сказал Штайнхаузер.



Напомним, что 16 февраля американская компания Netflix представит мировой общественности документальный сериал о туринском «Ювентусе».