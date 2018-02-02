Кондогбиа: «В „Интере“ я не смог справиться с пристальным вниманием к своей персоне»

Полузащитник «Валенсии» Жоффри Кондогбиа рассказал, почему у него в свое время не получилось задержаться в миланском «Интере».



«Самой большой ошибкой было то, что я пришел в клуб слишком расслабленным. Я понимал, что за меня заплатили огромные деньги, но я и представить себе не мог, что к моей персоне будет такой интерес. Я не смог с этим справиться», - сказал Кондогбиа.



Напомним, что этой зимой интерес к игроку проявлял лондонский «Тоттенхэм», но в «Валенсии» дали понять, что они не намерены расставаться с футболистом.