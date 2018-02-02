Гари Невилл: «Мхитарян и Обамеянг не любят играть в обороне, у Венгера большие проблемы»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал последние покупки лондонского «Арсенала».



Напомним, что этой зимой «Арсенал» подписал Пьера-Эмерика Обамеянга и Генриха Мхитаряна.



«У Венгера серьезные проблемы. В его распоряжении сейчас четыре атакующих футболиста. Это Ляказетт, Обамеянг, Мхитарян и Озил. Я понятия не имею, как Венгер всех четверых планирует использовать одновременно. Эти игроки любят атаковать и не любят обороняться. Я видел игру Мхитаряна, он не любит защищаться. Озил также не любит отрабатывать в обороне. С Ляказеттом и Обамеянгом та же история», - сказал Невилл.