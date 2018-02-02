Гари Невилл: «Мхитарян и Обамеянг не любят играть в обороне, у Венгера большие проблемы»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб БернлиБернли -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилдФонбет1.147.520.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонФонбет1.275.5510.8
Германия. Бундеслига 2017/2018, 21 тур1X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер---
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)ВердерФонбет1.753.74.6
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб МайнцМайнц -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияФонбет105.81.27
Испания. Примера 2017/2018, 22 тур1X2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевильяФонбет2.63.352.7
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалФонбет2.83.452.45
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалФонбет147.41.19
Италия. Серия А 2017/2018, 23 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротонеФонбет1.285.212
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Хебей ЧФ (Циньхуандао)Хебей ЧФ---
Франция. Лига 1 2017/2018, 24 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет177.81.15
  • Главные новости
  • Все новости
00:23
Дортмундская «Боруссия» вырвала победу у «Кельна»1
23:40
Бензема ищет жилье в Лондоне, нападающий летом перейдет в «Арсенал»10
19:52
Гол Мусы принес ЦСКА ничью в матче с «Нордшелландом»231
18:43
Манчини сможет зарабатывать в сборной Италии 4-5 млн евро в год48
17:52
«Атлетико» отказался отпускать Гайтана в «Зенит»51
00:37
«Марсель» с теннисным счетом обыграл «Метц»0
00:19
Гильерме: «„Локомотив“ думает об игре с „Ниццей“»0
00:13
Нагатомо: «В переходе в „Галатасарай“ не сомневался»0
00:08
«Авангард» вместо «Тосно» сыграет с венгерским клубом «Ньиредьхаза»0
23:41
«Ювентус» летом попробует подписать Карраско0
23:30
Батшуайи забил в дебютном матче за «Боруссию»3
23:24
Ари: «Боялся за колено перед сборами, но сейчас моё состояние куда лучше!»0
23:21
Игроки «Тосно» не выйдут на товарищеский матч с «Авангардом» из-за задолженностей2
23:16
Зинков вернулся в «Зенит»1
23:15
Вагнер: «Постараемся отобрать очки у „Манчестер Юнайтед“»1
23:08
Санья переходит в «Беневенто» на правах свободного агента0
23:00
Наингголан: «У „Наполи“ есть шанс выиграть Скудетто»1
22:56
Эмери: «Верю, что судьи будут уважать ПСЖ в матчах с „Реалом“»6
22:46
Семин: «Может, посмотрим следующий матч „Спартака“»9
22:45
Каррагер: «Коутиньо не стоит 140 млн евро»11
22:36
«Вест Хэм» уволил сотрудника после его слов об африканских футболистах0
22:33
Канделаки: «Верю Валере»8
22:26
Мойес: «Джордан добавит нам свежести в атаке»0
22:03
Венгер: «„Арсенал“ многим обязан Жиру»6
21:59
«Кельн» - «Боруссия» Д: стартовые составы3

Гари Невилл: «Мхитарян и Обамеянг не любят играть в обороне, у Венгера большие проблемы»

вчера, 20:50

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал последние покупки лондонского «Арсенала».

Напомним, что этой зимой «Арсенал» подписал Пьера-Эмерика Обамеянга и Генриха Мхитаряна.

«У Венгера серьезные проблемы. В его распоряжении сейчас четыре атакующих футболиста. Это Ляказетт, Обамеянг, Мхитарян и Озил. Я понятия не имею, как Венгер всех четверых планирует использовать одновременно. Эти игроки любят атаковать и не любят обороняться. Я видел игру Мхитаряна, он не любит защищаться. Озил также не любит отрабатывать в обороне. С Ляказеттом и Обамеянгом та же история», - сказал Невилл.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Нагатомо: «В переходе в „Галатасарай“ не сомневался»
Сегодня, 00:13 0
Вагнер: «Постараемся отобрать очки у „Манчестер Юнайтед“»
Вчера, 23:15 1
Наингголан: «У „Наполи“ есть шанс выиграть Скудетто»
Вчера, 23:00 1
Эмери: «Верю, что судьи будут уважать ПСЖ в матчах с „Реалом“»
Вчера, 22:56 6
Каррагер: «Коутиньо не стоит 140 млн евро»
Вчера, 22:45 11
Мойес: «Джордан добавит нам свежести в атаке»
Вчера, 22:26 0
Обсудить
Все комментарии
FRZZ
FRZZ
сегодня в 00:26
Значит надо будет забивать больше чем пропускать.
SkeenHat
SkeenHat ответил Artuom
вчера в 23:59
Artuom:
Не отрабатывали они постоянно!!! пару раз за матч не считается! И уж точно не в этом сезоне, в предыдущих сезонах Санчес ещё боролся, но не в этом. А от Тео пользы было в этом сезоне ноль что в атаке, что в защите. Я все матчи Арсенала смотрю целиком и в отличном качестве.
Ну раз смотришь,то зачем огульно обвинять их в этом??Что касается обороны Санчес никогда не менялся - всегда бегал и боролся до конца,а Тео в этом сезоне не играл.Но раз ты смотришь все игры вспомни его выступления в прошлом сезоне,в первой его половине когда он был игроком старта.Какая память короткая.
Artuom
Artuom ответил SkeenHat
вчера в 23:54
SkeenHat:
Что что пардон?Санчес и Уолкотт?А вы точно матчи наши смотрите целиком или обзоры только?Уму непостижимо, и это ляпнул болельщик Арсенала?
Не отрабатывали они постоянно!!! пару раз за матч не считается! И уж точно не в этом сезоне, в предыдущих сезонах Санчес ещё боролся, но не в этом. А от Тео пользы было в этом сезоне ноль что в атаке, что в защите. Я все матчи Арсенала смотрю целиком и в отличном качестве.
RDeanW
RDeanW
вчера в 22:49
арсенал в последних играх забил в ворота суонси (20), бромвича (19) и борнмута (10) всего по 1 мячу. а пропустил по 2-3. кто бы ни был в составе, арсенал в обороне играть не начнет. а вот взламывать автобусы аутсайдеров кому-то нужно. за этим их и брали
SkeenHat
SkeenHat ответил Artuom
вчера в 22:49
Artuom:
пффф так будто Санчес и Волкотт отрабатывали... Или Айвоби отрабатывает... Венгер уже давным давно привык что большинство его игроков не любят обороняться.
Что что пардон?Санчес и Уолкотт?А вы точно матчи наши смотрите целиком или обзоры только?Уму непостижимо, и это ляпнул болельщик Арсенала?
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
вчера в 22:26
Ты бы лучше своему Жозику с его позорной игрой давал такие советы, у Арсенала все в порядке. Дед знает, что делает.
Artuom
Artuom
вчера в 22:11
пффф так будто Санчес и Волкотт отрабатывали... Или Айвоби отрабатывает... Венгер уже давным давно привык что большинство его игроков не любят обороняться.
LMI
LMI
вчера в 21:22
Защиту мы будем летом покупать, если конечно в ЛЧ вернемся
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
вчера в 21:15
Мхитарян нормально в центральной зоне рубится на мой взгляд.
nnb199O
nnb199O
вчера в 21:10
С такой обороной и Обамеянгу суждено играть в роли защитника
Viduka
Viduka
вчера в 21:03
Судя по тому, как порой играет защита "Арсенала", у Венгера вообще нет игроков, любящих отрабатывать в обороне.
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 20:58
не согласен, Мхитарян отрабатывает в обороне при необходимости...
Кaдыш.
Кaдыш.
вчера в 20:58
У венгера будут большие проблемы, когда будет играть против Ньюкасла-чемпика!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100