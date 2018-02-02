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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 22 тур1X2
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Италия. Серия А 2017/2018, 23 тур1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 24 тур1X2
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Венгер: «Финансовая мощь некоторых клубов убивает конкуренцию»

вчера, 20:57

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер обеспокоен снижением конкуренции в топ-5 лигах Европы.

«В декабре мы знаем четырех чемпионов из 5 топ-лиг Европы. Это значит, что с футболом происходит что-то не то.

Огромная финансовая мощь некоторых клубов в целом уничтожает конкуренцию».

«Барселона» и ПСЖ опережают своих ближайших преследователей на 11 очков, «Ман Сити» лидирует с 15-очковым запасом, а «Бавария» оторвалась на 16 пунктов.

На данный момент лишь в Италии лидирующий «Наполи» опережает ближайшего преследователя на 1 балл.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:25
Арсен знает что говорит
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
вчера в 22:57
Без финансов челси сити и мю Ливерпуль и арсенал взяли бы титулы по очереди
alexov222
alexov222
вчера в 22:40
Веня опять ноет...старый нытик,когда у него был лучший состав в АПЛ меня бесила его самодовольная улыбка извращенца))
cannongun
cannongun
вчера в 22:14
батя знает что базарит
Кaдыш.
Кaдыш.
вчера в 21:53
Ньюкасл без финансовой помощи является чемпиком
Soularity
Soularity
вчера в 21:39
Мир сошел с ума, когда защитники стали продаваться за 75млн! А по делу Арсения_Великого_тренира пора тратить бабки с умом! Пусть лучше титул возьмет условный арсенал который строился годами, чем шейховый проект на 10 лет.
Saang
Saang
вчера в 21:24
Опять разнылся...
Почему от Клоппа этого не слышно? А, ну да, он умеет делать гриль из МС...
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
вчера в 21:14
Так было практически всегда, кто богаче тот и молодец...
nnb199O
nnb199O
вчера в 21:13
Венгер прав.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:08
Венгер: «Финансовая мощь некоторых клубов убивает конкуренцию»
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Напиши открытое письмо в УЕФА в "отдел надзора за соблюдением ФФП".
Морозовский
Морозовский
вчера в 21:07
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 21:03
    "Арсенал" тоже не бедствует.
    Лучше бы почитал, что говорит Гари Невилл о приобретениях канониров.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 21:02
    Думал,что писать но подумал,что подожду,что скажет Апсни и соглашусь с ним.
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