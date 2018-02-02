Венгер: «Финансовая мощь некоторых клубов убивает конкуренцию»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер обеспокоен снижением конкуренции в топ-5 лигах Европы.

«В декабре мы знаем четырех чемпионов из 5 топ-лиг Европы. Это значит, что с футболом происходит что-то не то.

Огромная финансовая мощь некоторых клубов в целом уничтожает конкуренцию».

«Барселона» и ПСЖ опережают своих ближайших преследователей на 11 очков, «Ман Сити» лидирует с 15-очковым запасом, а «Бавария» оторвалась на 16 пунктов.

На данный момент лишь в Италии лидирующий «Наполи» опережает ближайшего преследователя на 1 балл.