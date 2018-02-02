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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 21 тур1X2
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Ханни - о мотивах перехода в «Спартак»: «Хочу бороться за трофеи»

вчера, 21:13

Новичок «Спартака» Софьян Ханни в интервью бельгийским СМИ рассказал о мотивах своего перехода в московский клуб.

«Я мог бы уехать в Китай и заработать гораздо больше денег. Был вариант и с „Бернли“, но я хочу бороться за трофеи. Это было бы невозможно сделать в АПЛ. Сейчас „Бернли“ проводит неплохой сезон, но в следующей кампании всё может измениться.

Переход в „Спартак“ более логичен. Я остаюсь в Европе, а кроме того, финансовые условия здесь тоже прекрасные, хотя деньги и не являются моим приоритетом».

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Все комментарии
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил agidel2012
сегодня в 00:08
agidel2012:
У ЦСКА перерыв был с 1970 до 1991 года без побед, у Зенита и вообще с 1936 по 1984 год, так что 16 лет это далеко не рекорд. Некоторые болелы Зенита 48 лет ждали победы, а многие и не дожили до нее. Так что болельщики Спартака в этом плане в выигрыше.
но у них в коллекции Кубок УЕФА и суперкубок Европы, заменят 100 побед в чемпионате
Рожден в СССР
Рожден в СССР
сегодня в 00:07
максимум чемпионат или кубок раши, на более и не мечтай
mangoх12
mangoх12
вчера в 23:58
За бабло он пришел бороться)
agidel2012
agidel2012 ответил drug01
вчера в 23:33
drug01:
Спартак всем обещал трофеи только ждать приходиться ....ОЧЕНЬ,ОЧЕНЬ ДОЛГО !
По сравнению с Зенитом и даже с ЦСКА не так долго (48 лет и 22 года соответственно)
Charismatic
Charismatic ответил mangoх12
вчера в 23:33
Ну так вперёд))
agidel2012
agidel2012 ответил SHMEL
вчера в 23:30
SHMEL:
Софья-Ханна теперь откроет рядом с Тарасовкой точку и будет подрабатывать за трофеи...
Софьян Ханни пришел в Спартак - хана вам всем соперники Спартака
agidel2012
agidel2012 ответил Ярангвельгви Йорингель.
вчера в 23:27
Ярангвельгви Йорингель.:
Кубок Соли предел у Спартака! Лимит титулов выбран на ближайшие 16 лет!
У ЦСКА перерыв был с 1970 до 1991 года без побед, у Зенита и вообще с 1936 по 1984 год, так что 16 лет это далеко не рекорд. Некоторые болелы Зенита 48 лет ждали победы, а многие и не дожили до нее. Так что болельщики Спартака в этом плане в выигрыше.
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:58
Софья-Ханна теперь откроет рядом с Тарасовкой точку и будет подрабатывать за трофеи...
Кaдыш.
Кaдыш.
вчера в 21:52
Глупый Ханни. За трофеями переходят в Ньюкасл чемпик!
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
вчера в 21:49
Мативация у Ханни одна - побольше раскрутить Федуна!
Spartak_Rulit
Spartak_Rulit
вчера в 21:48
Даже кони на своей гостевой этого паренька боятся)) Давай Брат Муслим твори историю Спартака!!
drug01
drug01
вчера в 21:38
Спартак всем обещал трофеи только ждать приходиться ....ОЧЕНЬ,ОЧЕНЬ ДОЛГО !
Ходячий по граблям
Ходячий по граблям
вчера в 21:29
Развели Федуна за неликвид!
Хирург Зенита
Хирург Зенита
вчера в 21:26
Только попал к пупсикам, а уже зомбировали!
Хряк Тарасовский
Хряк Тарасовский ответил FROLL 001
вчера в 21:25
FROLL 001:
У Софьи один трофей будет - это рекордная авоська! Гыгыгыгыгы!
С испанцами как бы рекорд не поставили!
proezd2
proezd2
вчера в 21:24
Непременно!
Ярангвельгви Йорингель.
Ярангвельгви Йорингель.
вчера в 21:24
Кубок Соли предел у Спартака! Лимит титулов выбран на ближайшие 16 лет!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 21:23
Пусть тебе повезет!
Saang
Saang
вчера в 21:22
Это ему в Зенит-2 надо...
FROLL 001
FROLL 001
вчера в 21:21
У Софьи один трофей будет - это рекордная авоська! Гыгыгыгыгы!
ziborock
ziborock
вчера в 21:20
"Я мог бы уехать в Китай и заработать гораздо больше денег." И тут у "некоторых" припекло)
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:18
Шансы "Спартака" на трофеи очень высокие.
Можно и в Европе себя показать, и в России.
Faustello
Faustello
вчера в 21:18
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    вчера в 21:17
    И мы хотим...
    DVOK68
    DVOK68
    вчера в 21:15
    Хорошо сказал,удачи тебе парень и без травм!Добро пожаловать в московский Спартак!
    FILL3286
    FILL3286
    вчера в 21:15
    Ну ты же не к лазурным пришел,а в лучший клуб России!
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