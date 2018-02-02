Вратарь «Уфы» Шелия восхитился голом «казахстанского Месси»

Вратарь «Уфы» Гиорги Шелия отметил красивый гол на тренировке нападающего Еркебулана Сейдахмета. Футболист, которого окрестили «казахстанским Месси», находится на просмотре в уфимской команде.

«Кого бы отметил на тренировке? Однозначно Лео Месси. Решающий гол забил в турнире. Убрал с правой ноги и левой исполнил», — сказал Шелия.

Сейдахмет провел два матча в составе «Уфы» - он выходил на поле с первых минут в играх с кипрским «Алки» (7:0) и польской «Вислой» (Плоцк) (1:0). В обоих матчах он провел по тайму, а в первом ему удалось отличиться. Ожидается, что скоро тренерский штаб «Уфы» примет решение относительно будущего казахстанца в команде.