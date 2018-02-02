Венгер: «„Арсенал“ многим обязан Жиру»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал переход нападающего Оливье Жиру в «Челси».

«Мы многим обязаны Жиру.

Его трансфер был связан с подписанием Обамеянга. У Жиру только родился третий ребенок, поэтому ему с семьей было бы неудобно покидать Лондон.

Жиру любили игроки и сотрудники клуба, каждый грустил после его ухода, однако Оливье нужна игровая практика перед чемпионатом мира. Вот почему я открыл ему дверь».

Жиру выступал за «Арсенал» с 2012 года и за это время забил 105 голов в 253 матчах.