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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 21 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 22 тур1X2
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Италия. Серия А 2017/2018, 23 тур1X2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 24 тур1X2
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Семин: «Может, посмотрим следующий матч „Спартака“»

вчера, 22:46
ОсиекЛоготип футбольный клуб Осиек0 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Осиеком» (1:0) в контрольном поединке прокомментировал тот факт, что за матчем наблюдал рулевой «Спартака» Массимо Каррера.

«Я бы на месте Карреры никаких выводов не сделал. Наблюдал и наблюдал. У нас ещё всё непонятно, поэтому он ничего не увидел. Следующий матч „Спартака“, может быть, и посмотрим».

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Все комментарии
azures
azures
сегодня в 00:11
Карера что-то задумал, чтобы опять не слить 7-0.
fcspartak
fcspartak ответил 311
вчера в 23:33
311:
Да что там смотреть? Развалилась командочка!)
    311
    311
    вчера в 23:23
    Да что там смотреть? Развалилась командочка!)
    fcspartak
    fcspartak
    вчера в 23:15
    у палыча интервью утром лучше брать, где-то с 11 и до 13
    Великолепный
    Великолепный
    вчера в 23:10
    Палыч, там и смотреть то не на что - два матча пупсики проиграли один ничья!))
    Полевой Командир
    Полевой Командир
    вчера в 23:03
    хитрый лис Палыч!
    eaguar
    eaguar
    вчера в 23:02
    Через месяц встретятся.
    Kerri
    Kerri
    вчера в 22:54
    Посмотрим!
    RDeanW
    RDeanW
    вчера в 22:52
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