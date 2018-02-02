Семин: «Может, посмотрим следующий матч „Спартака“»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Осиеком» (1:0) в контрольном поединке прокомментировал тот факт, что за матчем наблюдал рулевой «Спартака» Массимо Каррера.
«Я бы на месте Карреры никаких выводов не сделал. Наблюдал и наблюдал. У нас ещё всё непонятно, поэтому он ничего не увидел. Следующий матч „Спартака“, может быть, и посмотрим».
чтобы делать какие-то выводы, смотрите обе игры с атлетиком и кубковую с крыльями. 3 официальных матча - более чем для анализа
чтобы делать какие-то выводы, смотрите обе игры с атлетиком и кубковую с крыльями. 3 официальных матча - более чем для анализа