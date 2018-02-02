Наингголан: «У „Наполи“ есть шанс выиграть Скудетто»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан поделился мыслями насчет чемпионской гонки в текущем сезоне в Серии А.

Напомним, что первое место в турнирной таблице чемпионата Италии на данный момент занимает «Наполи», опережая ближайшего преследователя туринский «Ювентус» всего на одно очко.

«Все зависит от того, как „Наполи“ справится с давлением. „Ювентус“ более опытен в плане борьбы за Скудетто, но все может случится. „Наполи“ сейчас показывает более зрелищный футбол, у них есть шанс на победу в Серии А», - сказал Наинголлан.

Ранее защитник «Наполи» Фаузи Гулам заявил, что все в команде мечтают о Скудетто.