Гильерме: «„Локомотив“ думает об игре с „Ниццей“»

Вратарь «Локомотива» Гильерме подвел итоги контрольного матча с «Осиеком» (1:0), а также рассказал, что «железнодорожники» уже думают о предстоящих играх в 1/16 финала Лиги Европы с «Ниццей».

«Мы победили, но важно, что команда добавляет физически, в технике, в тактике. Было тяжеловато, потому что мы сыграли сразу после трех выходных, но это наша работа. Мне понравилось, как „Локомотив“ держит мяч, играет в пас. До „Ниццы“ всего две недели. Считаю, что подготовка хорошая.

Мы готовимся к „Ницце“. Уже посмотрели много матчей соперника. В общем, думаем о предстоящей встрече с французами».