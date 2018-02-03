Наингголан: «Я счастлив в „Роме“. Даже подписал бы пожизненный контракт с клубом»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан признался, что хотел бы завершить карьеру в римском клубе:

«Я очень счастлив в „Роме“ и не вижу причин для ухода. У меня есть всё, что мне нужно. В такой ситуации даже куча денег не может изменить твоё решение. Я мог бы подписать пожизненный контракт с „Ромой“, потому что я отказал уже многим другим клубам. Если только они не захотят выгнать меня в один прекрасный день.

Сейчас я счастлив находиться здесь, а самая главная вещь для меня – это быть счастливым».

Напомним, этой зимой Наингголаном активно интересовались клубы из Китая.