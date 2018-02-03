Гвардиола: «Надеюсь, Яя Туре ещё поможет „Сити“ в этом сезоне. Думаю, он нам нужен»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, будет ли продлён контракт с 34-летним полузащитником команды Яя Туре:

«Сейчас ещё не время говорить об этом. Яя очень помог нам в прошлом сезоне. В этом году он играл реже. Будем решать этот вопрос.

Впереди ещё много матчей. Если мы с ним поймём, что он может сыграть, Яя получит свои минуты. Это зависит от него. В прошлом сезоне он был очень важен для нас. Яя был единственным человеком, с которым мы продлили контракт из-за его блестящей игры. Надеюсь, он ещё сможет помочь „Сити“ в этом сезоне. Я думаю, он нам нужен».

Главный тренер «горожан» также подчеркнул, что борьба за чемпионство в АПЛ ещё не окончена.