Конте: «Я верю в то, что делаю. Именно это позволило мне стать одним из лучших тренеров»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте вновь подчеркнул, что намерен доработать свой контракт до конца, несмотря на участившиеся слухи о его уходе из лондонского клуба:

«Мне кажется, с самого начала сезона про меня ходило много слухов и разговоров. Единственное, что я могу сказать, это то, что у меня осталось ещё 18 месяцев по контракту с клубом, и я хочу остаться и продолжать работать. Я не понимаю, почему про меня ходят разговоры, но я совершенно серьёзно настроен доработать свой контракт до конца.

С начала сезона, и особенно после поражения от „Борнмута“, все говорили, что меня уволят. Но меня это не интересует. Я сосредоточен на работе с командой и стараюсь сделать всё, что могу.

Как вам прекрасно известно, я верю в то, что я делаю, и это главное. Я могу работать только так, и именно этот подход позволил мне стать одним из лучших тренеров. Только вера в то, что я делаю. Я буду и дальше так работать, потому что именно это сделало меня одним из лучших».