Источник: «Моура и Бен Арфа распространяли в СМИ информацию о конфликтах внутри ПСЖ»

За переходом бразильского хавбека Лукаса Моуры из «Пари Сен-Жермен» в «Тоттенхэм» стоит не только фактор финансового fair play, утверждает источник. По информации французских СМИ, Моура вместе с полузащитником парижан Атемом Бен Арфа распространяли в прессе информацию о конфликтах внутри команды, сообщая о беспорядках в раздевалке ПСЖ.

Также отмечается, что некоторые члены команды были недовольны тем, как спортивный директор ПСЖ Антеро Энрике неоднократно пытался подтолкнуть Моуру к уходу из клуба.

Напомним, нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар заявил, что расстроен уходом своего соотечественника, подчеркнув, что Моуру следовало бы чаще выпускать на поле.