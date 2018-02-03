Конте: «Жиру и Эмерсон сначала должны набрать форму и привыкнуть к нашему стилю игры»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча 26-го тура против «Уотфорда» сообщил, что новички «синих» Оливье Жиру и Эмерсон вряд ли выйдут в стартовом составе:

«Оливье не играл в течение 50 дней или около того из-за мышечной травмы до матча с „Суонси“ [за „Арсенал“]. Мы должны помочь этим игрокам набрать оптимальную физическую форму и затем работать с ними, чтобы они привыкли к нашему стилю игры. Мы только приступили к работе с Жиру, и конечно, вряд ли он выйдет с первых минут в матче с „Уотфордом“. Тем более что, возможно, нам сможет помочь Виллиан.

Говоря о Жиру, мы говорим о футболисте с огромным опытом выступлений за сборную. Этот футболист выступает за сборную Франции, ему 31 год, так что мы говорим не о начинающем игроке, поэтому мы надеемся, что он поможет нам. Я просил у руководства именно такого игрока, с такими характеристиками, и руководство предоставило мне возможность поработать с Жиру, так что я доволен.

В случае с Эмерсоном мы говорим о молодом футболисте без богатого опыта выступлений на международной арене, но это отличный молодой исполнитель. Не стоит забывать, что мы говорим об игроке, который вернулся после тяжёлой травмы и провёл всего один матч в Кубке Италии. Теперь он в составе „Челси“, и он составит конкуренцию на позиции Маркоса Алонсо. Это хороший молодой игрок, и если он будет заслуживать выйти на поле, он будет играть».