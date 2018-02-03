Эмери: «Недовольство Неймара уходом Моуры понятно. Они с Лукасом друзья»

Наставник «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери прокомментировал слова бразильского нападающего парижан Неймара, который выразил недовольство уходом своего соотечественника Лукаса Моуры в «Тоттенхэм», а также количеством игрового времени, которое предоставлялось хавбеку в ПСЖ:

«Это нормально. Они друзья, оба бразильцы и вместе играли за национальную сборную.

Я желаю Лукасу всего наилучшего. У него не было возможности стать игроком основы в нашей команде, поэтому его отъезд из Парижа был лучшим решением. „Тоттенхэм“ – хороший вариант для продолжения карьеры. Там он продолжит расти и прогрессировать».