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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 21 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 22 тур1X2
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18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалФонбет2.93.52.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалФонбет14.57.61.21
Италия. Серия А 2017/2018, 23 тур1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Хебей ЧФ (Циньхуандао)Хебей ЧФ---
Франция. Лига 1 2017/2018, 24 тур1X2
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Черчесов: «Мы на деле показываем, что двери в сборную не закрыты ни для кого»

сегодня, 08:58

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку «Ахмата» в Белеке. По словам Черчесова, грозненский клуб может помочь национальной команде футболистами.

«Мы не на словах, а на деле показываем, что двери в главную команду страны ни для кого не закрыты. Постоянно появляются новые имена. После Кубка Конфедераций, например, Заболотный, Лунев, Кузяев, Антон Миранчук, Рауш. Мы внимательно за всеми смотрим, не случайно же я езжу, смотрю, кто как играет, кто прибавляет. Будем смотреть. У тех, кто не участвует в Кубке России и еврокубках, есть десять туров в чемпионате. Посмотрим, кто себя будет проявлять. Банально звучит, но двери для всех одинаково открыты.

В последний раз я был в Грозном на первой в истории игре команды „Ахмат“. На днях смотрел передачу, когда открывали горнолыжный курорт в Чечне. Не чужая для меня республика, город и команда. Поддерживаем теплые отношения с руководителями. Хорошее не забывается. Впереди нас ждет большой турнир, большое дело, которое совместными усилиями нам нужно сделать хорошо, и „Ахмат“ может помочь игроками. Как говорится, будем готовиться».

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Все комментарии
cska1234
cska1234
сегодня в 12:23
Кроме Денисова, конечно.
Nikola45
Nikola45
сегодня в 12:06
Вам сколько лет?
fcspartak
fcspartak ответил Nikola45
сегодня в 12:04
Nikola45:
Повторюсь еще раз! После того как Усатый высказался о Зените! На месте руководства Зенита и его игроков, в сборную игроков не отправлял!
    13 RUS
    13 RUS
    сегодня в 10:51
    Для бревен всегда открыты за то
    OLESOCC
    OLESOCC
    сегодня в 10:11
    Ура, Денисов И. в сборной!.
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 09:53
    Черчесов, ты никого не слушай. особенно Мутко.
    Но если сказал, что двери в сборную открыты, не поступай вопреки своим словам.
    Наступи на свое самолюбие и выбери сильнейших, когда они сами будут готовы к этому.
    Суеверный
    Суеверный
    сегодня в 09:51
    Сборная (нынешнего разлива) отнюдь не группа Doors. "..Есть ведомое и не ведомое, между ними двери..." (авторство Уильяма Блейка, цитирование Питера Таунсенда, переводчика вот не знаю, можно пошукать в сети, у меня есть подозрения...). А пока есть и тревожное предположение, что "пролетим как фанерка над Парижем". Позволь мне, Господь, ошибиться.
    drug01
    drug01
    сегодня в 09:43
    А как же Денисов ?????
    Nikola45
    Nikola45
    сегодня в 09:36
    Повторюсь еще раз! После того как Усатый высказался о Зените! На месте руководства Зенита и его игроков, в сборную игроков не отправлял!
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 09:33
    Черчесову не стоит оправдываться.
    Он главный тренер сборной, который отвечает за ее комплектование.
    За результат отвечает тоже тренер, а не многочисленные "эксперты".
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    сегодня в 09:20
    Время показало что есть игрок для которого дверь закрыта,как бы хорошо он не играл...
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