Черчесов: «Мы на деле показываем, что двери в сборную не закрыты ни для кого»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку «Ахмата» в Белеке. По словам Черчесова, грозненский клуб может помочь национальной команде футболистами.

«Мы не на словах, а на деле показываем, что двери в главную команду страны ни для кого не закрыты. Постоянно появляются новые имена. После Кубка Конфедераций, например, Заболотный, Лунев, Кузяев, Антон Миранчук, Рауш. Мы внимательно за всеми смотрим, не случайно же я езжу, смотрю, кто как играет, кто прибавляет. Будем смотреть. У тех, кто не участвует в Кубке России и еврокубках, есть десять туров в чемпионате. Посмотрим, кто себя будет проявлять. Банально звучит, но двери для всех одинаково открыты.

В последний раз я был в Грозном на первой в истории игре команды „Ахмат“. На днях смотрел передачу, когда открывали горнолыжный курорт в Чечне. Не чужая для меня республика, город и команда. Поддерживаем теплые отношения с руководителями. Хорошее не забывается. Впереди нас ждет большой турнир, большое дело, которое совместными усилиями нам нужно сделать хорошо, и „Ахмат“ может помочь игроками. Как говорится, будем готовиться».