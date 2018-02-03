Бенитес: «Отныне нет отвлекающих факторов, каждый должен быть готов к концу сезона»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес считает, что закрытие зимнего трансферного окна должно положительно сказаться на результативности команды.



«Отныне нет никаких отвлекающих факторов, каждый должен быть готов к завершающей части сезона.



Теперь игроки могут сконцентрироваться на матчах, потому что их больше не посещают мысли о возможном уходе из команды. Теперь все они футболисты одного клуба, они должны отдать все свои силы на поле».



Напомним, что нападающий сборной Алжира Ислам Слимани в минувшее зимнее трансферное окно перешел в «Ньюкасл».