Бенитес: «У меня хорошие отношения с Митровичем, он отличный парень»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес прокомментировал переход Александара Митровича в «Фулхэм». 23-летний футболист перешел в стан «дачников» на правах аренды до конца сезона.



«У меня хорошие отношения с Митровичем, он отличный парень. Однако передо мной стоит вопрос о выборе основного состава команды, дело тут не в моем эго.



Моя главная цель - выигрывать матчи. Было ясно, что Александар хочет остаться в „Ньюкасле“, однако у него теперь есть возможность доказать свою исключительность в другой команде. Если он забьет 25 голов за „Фулхэм“, то вправе будет требовать место в основном составе моей команды».