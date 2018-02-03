Мане: «„Ливерпуль“ может обыграть любую команду мира»

Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане полагает, что «красным» по зубам любой футбольный коллектив мира. Завтра мерсисайдцы примут «Тоттенхэм» в рамках 26-го тура АПЛ.

«Конечно, мы хотим побеждать в каждом матче, но порой очень трудно играть против команд, которые всю игру сидят в обороне.

Бывает тяжело и против топ-клубов, но, как я уже говорил, „Ливерпуль“ может победить любую команду в лиге и даже в мире. С „Тоттенхэмом“ будет трудный поединок, однако мы способны выиграть.

Пока рано говорить о каких-то титулах. Наша цель - выиграть все матчи до конца сезона. Почему бы не попробовать это сделать?»

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