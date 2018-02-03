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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 22 тур1X2
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Италия. Серия А 2017/2018, 23 тур1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Хебей ЧФ (Циньхуандао)Хебей ЧФ---
Франция. Лига 1 2017/2018, 24 тур1X2
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Жоаозиньо: «У меня нет информации по новому контракту с „Краснодаром“»

сегодня, 11:41

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо рассказал, что клуб пока не вступал с ним в переговоры по новому контракту.

«У меня нет никакой информации по поводу контракта. Конечно, я хочу остаться. Потому что „Краснодар“ уже стал частью моей жизни. Я здесь семь лет. Но решение зависит от клуба, а не от меня.

Если клуб не захочет продлевать со мной соглашение, значит, нужно будет что-то менять. Всегда держу в голове, что жизнь не стоит на месте. Нужно работать, а там видно будет. Если же буду сидеть на месте, точно ничего хорошего не дождусь».

Текущее соглашение игрока рассчитано до лета 2018 года.

Ранее футболист рассказал, что пойдет на ближайшие выборы президента России.

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Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 12:18
Может его и не будет
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