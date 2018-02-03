Жоаозиньо: «У меня нет информации по новому контракту с „Краснодаром“»

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо рассказал, что клуб пока не вступал с ним в переговоры по новому контракту.

«У меня нет никакой информации по поводу контракта. Конечно, я хочу остаться. Потому что „Краснодар“ уже стал частью моей жизни. Я здесь семь лет. Но решение зависит от клуба, а не от меня.

Если клуб не захочет продлевать со мной соглашение, значит, нужно будет что-то менять. Всегда держу в голове, что жизнь не стоит на месте. Нужно работать, а там видно будет. Если же буду сидеть на месте, точно ничего хорошего не дождусь».

Текущее соглашение игрока рассчитано до лета 2018 года.

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