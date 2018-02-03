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Ковтун: «„Спартак“ найдет, кем заменить Джикию»

вчера, 13:41

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Юрий Ковтун поделился мнением о тяжелой травме защитника «красно-белых» Георгия Джикии, из-за которой футболист пропустит несколько месяцев.

«Шутки шутками, но я думаю, что это большая потеря. Считаю, что в скором времени этот вопрос решится, и тренерский штаб сборной России и „Спартака“ найдёт, кем заменить Георгия. Все будет в порядке».

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Все комментарии
denmig
denmig
вчера в 20:49
Так Джоббс! Ты там успокойся! У Нашего друга ДР, так что нечего кидать делиты на комменты! Ничего такого я и не сказал! Спокойно!
vistory
vistory
вчера в 19:48
Без Джикии впору от любой команды принмать долее семи, хотя и с Джикией не оборона, а решето.
denmig
denmig ответил AdamsonM
вчера в 19:28
AdamsonM:
Т.е это он?
Он!)) Искали-искали - нашли! Точно - он!
denmig
denmig ответил Robbaggio
вчера в 19:27
Robbaggio:
Я лишь объяснил, откуда взялась фраза про шутку. Если сложно это понять, то нужно сразу переходить на оскорбления?
    Robbaggio
    Robbaggio ответил denmig
    вчера в 18:57
    Я лишь объяснил, откуда взялась фраза про шутку. Если сложно это понять, то нужно сразу переходить на оскорбления?
    AdamsonM
    AdamsonM ответил denmig
    вчера в 18:47
    Т.е это он?
    denmig
    denmig ответил AdamsonM
    вчера в 18:44
    AdamsonM:
    Не понятно кого ты имел ввиду, кто встречается
      AdamsonM
      AdamsonM ответил denmig
      вчера в 18:42
      Не понятно кого ты имел ввиду, кто встречается
      Великолепный
      Великолепный
      вчера в 17:41
      Можно Комбарова поставить в защиту, ему все равно где играть, хоть в место вратаря, рвение уже такое было!))
      derrik2000
      derrik2000
      вчера в 17:14
      Просматривал видеоотчёты по последним матчам Спартака с Зенитом (3-1) и Краснодаром на его поле (1-4):и там, и там главный виновник мяча в наши ворота - Джикия. И там, и там он серьёзно ошибся. Эти ДВА матча, конечно, ничего ещё не доказывают, но всё же какие-то выводы по-поводу "незаменимого" Джикии можно сделать.
      Литейный 4
      Литейный 4
      вчера в 15:32
      Как была дыра в обороне так и будет. Как принимали семерочки в Европе и пятерочки в Питере, так и будут принимать! Ахахахаха!
      Faustello
      Faustello
      вчера в 15:23
      Намекает про себя! )))
      Robbaggio
      Robbaggio ответил denmig
      вчера в 15:16
      Почитай источник сначала, фразу вырвали из контекста. Там журналист задал вопрос, не готовится ли сам Ковтун на Кубке Легенд впоследствии заменить Джикию
      kust07
      kust07
      вчера в 15:10
      аналогичной,достойной замены нет
      Egorium
      Egorium ответил marvel777
      вчера в 15:04
      marvel777:
      Ковтун намекает что готов и друга своего Ананко прихватит) связка "огонь" была
      Сколько игроков скосили за лето и не пересчитать.
      Egorium
      Egorium
      вчера в 15:03
      Зулуссия большая, кого-нибудь найдут.
      denmig
      denmig
      вчера в 14:49
      А какие тут шутки Юра!? - никто не шутит ! с крестами особенно!
      Bekelman55
      Bekelman55
      вчера в 14:35
      есть Боккетти, Таски и Кутепов, а они ноют..Господи. Что за брехня? Ладно бы всего 2 защитника было, но их же 4 штуки...
      OLESOCC
      OLESOCC
      вчера в 14:28
      Костолом заговорил!.
      marvel777
      marvel777
      вчера в 14:22
      Ковтун намекает что готов и друга своего Ананко прихватит) связка "огонь" была
      Василий 50
      Василий 50
      вчера в 14:09
      Чем труднее, тем интереснее - "Спартак" всё преодолеет.
      ДСА
      ДСА
      вчера в 13:53
      Только Спартаку это будет денег стоить
      FILL3286
      FILL3286
      вчера в 13:46
      Скорейшего восстановления лучшему защитнику РФПЛ!
      А найти,найдем!
      Мы же не лазурные,которые сразу платят за разных дубков по 30-40 млн!
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