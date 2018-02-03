Ковтун: «„Спартак“ найдет, кем заменить Джикию»

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Юрий Ковтун поделился мнением о тяжелой травме защитника «красно-белых» Георгия Джикии, из-за которой футболист пропустит несколько месяцев.

«Шутки шутками, но я думаю, что это большая потеря. Считаю, что в скором времени этот вопрос решится, и тренерский штаб сборной России и „Спартака“ найдёт, кем заменить Георгия. Все будет в порядке».