Вернер: «В течение нескольких ближайших лет мы бы хотели навязать борьбу „Баварии“»

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер поделился планами своего клуба на ближайшее будущее.



«Я не хочу звучать слишком самонадеянно, но в течение нескольких ближайших лет мы бы хотели навязать „Баварии“ борьбу за чемпионство.



Очевидно, что давление на нас слишком высокое. В прошлом сезоне мы добились отличных результатов, теперь от нас ждут такого же, не меньше. В подобных случаях очень важно оставаться расслабленным, дальше продолжать делать свое дело».



Напомним, что в предыдущем сезоне «РБ Лейпциг» занял второе место по итогам высшего дивизиона чемпионата Германии.



Ранее ходили слухи, что Тимо Вернер заинтересовал «Барселону».