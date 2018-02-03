Плетикоса: «„Ростов“ правильно сделал, что назначил на пост главного тренера Карпина»

Экс-голкипер «Спартака» и «Ростова» Стипе Плетикоса считает, что назначение на пост главного тренера «желто-синих» Валерия Карпина положительно скажется на результатах команды.
«Слежу за „Ростовом“. Они правильно сделали, что назначили Карпина на пост главного тренера. Команде сейчас нужен такой мотиватор, Карпин необходим клубу. Надеюсь, что „Ростов“ преодолеет чёрную серию».
Те же лускаверим и вилыбоаш, до его уровня в РПФЛ не дотянули. Да и манчениверим тоже мимо проедет.
Те же лускаверим и вилыбоаш, до его уровня в РПФЛ не дотянули. Да и манчениверим тоже мимо проедет.
Аршином общим не измерить,
В нем непонятная всем стать
И остается только ВЕРИТЬ...
Аршином общим не измерить,
В нем непонятная всем стать
И остается только ВЕРИТЬ...