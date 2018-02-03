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Плетикоса: «„Ростов“ правильно сделал, что назначил на пост главного тренера Карпина»

вчера, 14:29

Экс-голкипер «Спартака» и «Ростова» Стипе Плетикоса считает, что назначение на пост главного тренера «желто-синих» Валерия Карпина положительно скажется на результатах команды. 

«Слежу за „Ростовом“. Они правильно сделали, что назначили Карпина на пост главного тренера. Команде сейчас нужен такой мотиватор, Карпин необходим клубу. Надеюсь, что „Ростов“ преодолеет чёрную серию».

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Все комментарии
Аденн
Аденн
вчера в 17:20
Карпин не плох тренер, по крайняку в РПФЛ.
Те же лускаверим и вилыбоаш, до его уровня в РПФЛ не дотянули. Да и манчениверим тоже мимо проедет.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:11
Карпин со Спартаком дважды брал серебро. Так что желаю Ему всегда брать серебро после Золота Спартака. Д
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:46
Время покажет
azures
azures
вчера в 16:18
Посмеемся.
Аксинья
Аксинья
вчера в 15:51
Умом Валеру не понять,
Аршином общим не измерить,
В нем непонятная всем стать
И остается только ВЕРИТЬ...
VIPded
VIPded
вчера в 15:45
Опять верят... Ну-ну... )))
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:16
Отличная кандидатура
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил patra
вчера в 15:04
patra:
Насчет улучшения результатов не подпишусь, но пиар Ростова в СМИ явно в гору.
Да какой пиар..). Стипе никогда супротив своей совести не шёл, всегда даёт адекватное интервью без лизоблюдства и лицемерия. Удачи ему, здоровья и благодарность от болел клубов, за которых он играл.
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:03
Время покажет
Dominators
Dominators
вчера в 14:56
Стипе - капитан , душа команды и главная звезда Ростова в свое время . Теперь он его легенда . На счет Карпина рано делать выводы . Но то что команда перезагрузилась это хорошо . Успехов Карпину с Ростовом , успехов самому Ростову . Ждем с нетерпением побед на новом стадионе .
patra
patra
вчера в 14:50
Насчет улучшения результатов не подпишусь, но пиар Ростова в СМИ явно в гору.
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