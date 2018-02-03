«Реал» отправился в гости к «Леванте» с 19 игроками

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет2.053.63.4
Испания. Примера 2017/2018, 22 тур1X2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияФонбет1.474.357
Италия. Серия А 2017/2018, 23 тур1X2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаФонбет6.84.71.44
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезе -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан---
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоФонбет1.22614.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиФонбет177.51.16
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр---
Франция. Лига 1 2017/2018, 24 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет2.353.552.85
  • Главные новости
  • Все новости
00:43
«Интер» не сумел обыграть аутсайдера чемпионата0
00:35
«Реал» теряет очки в матче с «Леванте»38
22:20
«Арсенал» отправил пять мячей в ворота «Эвертона»48
20:51
ПСЖ разгромил «Лилль»9
19:52
«Спартак» проиграл китайскому клубу в контрольном поединке719
23:55
Вагнер: «„Манчестер Юнайтед“ победил заслуженно»0
23:54
Левандовски в седьмой раз подряд стал игроком года в Польше2
23:17
Эллардайс: «Мой план на игру с „Арсеналом“ не сработал»3
23:10
Венгер - об игре Обамеянга и Мхитаряна: «Пока рано делать какие-то выводы»2
23:02
Мхитарян: «„Арсенал“ одержал заслуженную победу»1
22:45
Обамеянг: «Я счастлив, ведь мы победили»3
22:36
Рэмзи: «Обамеянг и Мхитарян были великолепны»3
22:20
«Интер» - «Кротоне»: стартовые составы1
22:06
Чичарито о «Реале» и МЮ: «У меня в футболе только одна любовь»0
21:53
«Леванте» - «Реал»: стартовые составы4
21:46
Дуглас Коста не поможет «Ювентусу» в матче с «Сассуоло»2
21:28
Обамеянг забил в дебютном матче за «Арсенал» с передачи Мхитаряна11
21:22
«Ривер Плейт» мечтает о возвращении Фалькао0
20:27
Моуриньо: «Мы полностью контролировали ход поединка»2
20:19
«Рубин» пожалуется на Сонга в ФИФА23
20:11
Матич: «Мы должны бороться до конца»1
19:51
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Хаддерсфилд»19
19:38
«Арсенал» - «Эвертон»: стартовые составы10
19:33
Немецкий футболист получил перелом черепа9
19:23
«Шальке» в драматичном матче уступил «Вердеру»8

«Реал» отправился в гости к «Леванте» с 19 игроками

вчера, 14:36
ЛевантеЛоготип футбольный клуб Леванте (Валенсия)2 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалИдет второй тайм

Наставник «Реала» Зинедин Зидан взял 19 игроков на матч очередного тура Примеры против «Леванте», который состоится сегодня вечером (22.45 мск).

В состав «Реала» вошли: Навас, Касилья, Моха; Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Т. Эрнандес; Кроос, Модрич, Каземиро, Асенсио, Иско, Ковачич; Роналду, Бензема, Бэйл, Лукас Васкес.

Стоит отметить, что однозначным фаворитом букмекеров в данном матче выступает «Реал». Так, букмекерская контора «Фонбет» дает коэффициент 1.21 на успех мадридского коллектива. В то время как успех «Леванте» оценивается коэффициентом 14.50.

В предыдущем туре «Реал» также в гостях победил 4:1 «Валенсию».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Интер» - «Кротоне»: стартовые составы
Вчера, 22:20 1
«Леванте» - «Реал»: стартовые составы
Вчера, 21:53 4
«Арсенал» - «Эвертон»: стартовые составы
Вчера, 19:38 10
Ханни выйдет в стартовом составе «Спартака» на игру с «Хебей Чайна Форчун»
Вчера, 17:43 34
«Манчестер Юнайтед» - «Хаддерсфилд»: стартовые составы
Вчера, 17:12 5
«Бернли» - «Манчестер Сити»: стартовые составы
Вчера, 14:40 9
Обсудить
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:53
Явная победа Реала
Тysоn
Тysоn
вчера в 17:38
У Реала 11 игроков на поле,у барси 12,несправедливо))
Kresi frok
Kresi frok
вчера в 17:09
20й игрок будет ждать на поле со свестулькой во рту.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
вчера в 15:39
А Виктор Кашшаи своим ходом что ли поедет?) он же талисман реала)
Happyboy Barca
Happyboy Barca
вчера в 15:14
Ф1 (2.5)
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
вчера в 15:08
Сейчас на "Реал" опасно ставить.
Тysоn
Тysоn
вчера в 15:06
    ДСА
    ДСА
    вчера в 15:06
    Стоит ставить на ничью, шансы есть.
    NOVA
    NOVA
    вчера в 15:02
    ну вперед Реал!!! даем боевой реванш командам, которые в первом круге отбирали у нас очки!!! валя уже пострадала. терь на очереди леванте!!! удачи!!!
    drug01
    drug01
    вчера в 14:56
    Состав боевой-нужна только ПОБЕДА !
    FILL3286
    FILL3286
    вчера в 14:54
    0-7!
    Galaxy real way
    Galaxy real way
    вчера в 14:49
    Похоже без шансов для Леванте.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100