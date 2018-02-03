«Реал» отправился в гости к «Леванте» с 19 игроками

Наставник «Реала» Зинедин Зидан взял 19 игроков на матч очередного тура Примеры против «Леванте», который состоится сегодня вечером (22.45 мск).

В состав «Реала» вошли: Навас, Касилья, Моха; Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Т. Эрнандес; Кроос, Модрич, Каземиро, Асенсио, Иско, Ковачич; Роналду, Бензема, Бэйл, Лукас Васкес.

Стоит отметить, что однозначным фаворитом букмекеров в данном матче выступает «Реал». Так, букмекерская контора «Фонбет» дает коэффициент 1.21 на успех мадридского коллектива. В то время как успех «Леванте» оценивается коэффициентом 14.50.

В предыдущем туре «Реал» также в гостях победил 4:1 «Валенсию».