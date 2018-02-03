Божович: «Новосельцев – усиление для нашей команды»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет2.053.63.4
Испания. Примера 2017/2018, 22 тур1X2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияФонбет1.474.357
Италия. Серия А 2017/2018, 23 тур1X2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаФонбет6.84.71.44
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезе -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан---
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоФонбет1.22614.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиФонбет177.51.16
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр---
Франция. Лига 1 2017/2018, 24 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет2.353.552.85
  • Главные новости
  • Все новости
00:35
«Реал» сыграл вничью с «Леванте»32
22:20
«Арсенал» отправил пять мячей в ворота «Эвертона»48
20:51
ПСЖ разгромил «Лилль»9
19:52
«Спартак» проиграл китайскому клубу в контрольном поединке718
19:51
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Хаддерсфилд»19
23:55
Вагнер: «„Манчестер Юнайтед“ победил заслуженно»0
23:54
Левандовски в седьмой раз подряд стал игроком года в Польше2
23:17
Эллардайс: «Мой план на игру с „Арсеналом“ не сработал»3
23:10
Венгер - об игре Обамеянга и Мхитаряна: «Пока рано делать какие-то выводы»2
23:02
Мхитарян: «„Арсенал“ одержал заслуженную победу»1
22:45
Обамеянг: «Я счастлив, ведь мы победили»3
22:36
Рэмзи: «Обамеянг и Мхитарян были великолепны»3
22:20
«Интер» - «Кротоне»: стартовые составы1
22:06
Чичарито о «Реале» и МЮ: «У меня в футболе только одна любовь»0
21:53
«Леванте» - «Реал»: стартовые составы4
21:46
Дуглас Коста не поможет «Ювентусу» в матче с «Сассуоло»2
21:28
Обамеянг забил в дебютном матче за «Арсенал» с передачи Мхитаряна11
21:22
«Ривер Плейт» мечтает о возвращении Фалькао0
20:27
Моуриньо: «Мы полностью контролировали ход поединка»2
20:19
«Рубин» пожалуется на Сонга в ФИФА23
20:11
Матич: «Мы должны бороться до конца»1
19:38
«Арсенал» - «Эвертон»: стартовые составы10
19:33
Немецкий футболист получил перелом черепа9
19:23
«Шальке» в драматичном матче уступил «Вердеру»8
19:21
«Байер» поделил очки с «Фрайбургом»0

Божович: «Новосельцев – усиление для нашей команды»

вчера, 16:07

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о том, как планирует использовать новичка команды Ивана Новосельцева

«Как планирую использовать Новосельцева? Он центральный защитник, но может сыграть и крайнего. Иван очень здорово играл в „Ростове“ при другой схеме. Если мы будем перестраиваться, то он тоже может помочь. У нас не так много защитников, поэтому надеемся на Новосельцева с его опытом. Когда Иван будет физически готов, то обязательно покажет, что он хороший футболист. Новосельцев – действительно усиление для нашей команды».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Черчесов: «Мне понравилось, как выглядели игроки „Ростова“ после победы над „Дуклой“»
Вчера, 18:25 13
Генеральный директор «Тосно»: «Завтра ребята выходят на тренировку, долги будут погашены»
Вчера, 17:49 5
Мечта «Зенита» и «Спартака»: топ-5 в РФПЛ
Вчера, 17:37Neomorph в блоге За и против10
Мартынович: «„Краснодару“ будет не хватать Гранквиста»
Вчера, 15:46 5
Ковтун: «„Спартак“ найдет, кем заменить Джикию»
Вчера, 13:41 23
Широков: «Буду просто помогать руководству „Химок“»
Вчера, 13:14 5
Обсудить
Все комментарии
Doping87
Doping87
вчера в 23:05
Пусть играет, а там посмотрим.
Аденн
Аденн
вчера в 17:39
неужели Ваньку уже все занозы из зад вытащили?
agidel2012
agidel2012
вчера в 17:34
Про Дзюбу ничего не говорит, наверно считает его баластом, дали в придачу к Новосельцеву.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:57
Божович, подготовь его к Чемпионату Мира.
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 16:45
Божович: «Новосельцев – усиление для нашей команды»
- Для кого то щи постные, а для кого то жемчуг мелкий!
eaguar
eaguar
вчера в 16:42
Удачи Арсеналу.
time out
time out
вчера в 16:31
И не слова про Дзюбу. Не тот калибр. Чтобы Дзюба смог что-то изобразить, ему нужен Джано, Халка точно не будет.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 16:26
Однозначно он поможет
Как всегда СТЫДНО ЗА
Как всегда СТЫДНО ЗА
вчера в 16:20
буаггагагаг
vistory
vistory
вчера в 16:19
Скоро на лавку посадит.
Faustello
Faustello
вчера в 16:16
Обожевич )))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100