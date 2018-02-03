Божович: «Новосельцев – усиление для нашей команды»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о том, как планирует использовать новичка команды Ивана Новосельцева.



«Как планирую использовать Новосельцева? Он центральный защитник, но может сыграть и крайнего. Иван очень здорово играл в „Ростове“ при другой схеме. Если мы будем перестраиваться, то он тоже может помочь. У нас не так много защитников, поэтому надеемся на Новосельцева с его опытом. Когда Иван будет физически готов, то обязательно покажет, что он хороший футболист. Новосельцев – действительно усиление для нашей команды».