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Генеральный директор «Тосно»: «Завтра ребята выходят на тренировку, долги будут погашены»

вчера, 17:49

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что клуб погасит долги перед футболистами в ближайшее время.

«Перед игроками существуют небольшие долги, за два месяца - декабрь и январь. Я не могу запретить им говорить, кто все рассказал, это его право, сейчас будем разбирать ситуацию и искать, кто это все инициировал. Мы поговорили, обещаем, что долги будут погашены. Продолжаем подготовку, занимаемся на сборах, завтра ребята выходят на тренировку».

Ранее сообщалось, что игроки «Тосно» приостановили трудовую деятельность из-за долгов.

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Все комментарии
Адвокат 76
Адвокат 76
вчера в 18:42
Хорошие новости.
сергей яковлев
сергей яковлев
вчера в 18:23
А платить нужно .... и вовремя..........
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:16
Дадут очередную порцию ПОТОМ.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:09
Неужели генеральный директор узнал о проблеме?
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 17:56
Только в ЦСКА муха не пролетит и мышь не проскочет..)-Учитесь!)).
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