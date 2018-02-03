Генеральный директор «Тосно»: «Завтра ребята выходят на тренировку, долги будут погашены»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что клуб погасит долги перед футболистами в ближайшее время.



«Перед игроками существуют небольшие долги, за два месяца - декабрь и январь. Я не могу запретить им говорить, кто все рассказал, это его право, сейчас будем разбирать ситуацию и искать, кто это все инициировал. Мы поговорили, обещаем, что долги будут погашены. Продолжаем подготовку, занимаемся на сборах, завтра ребята выходят на тренировку».



Ранее сообщалось, что игроки «Тосно» приостановили трудовую деятельность из-за долгов.