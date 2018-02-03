Черчесов: «Мне понравилось, как выглядели игроки „Ростова“ после победы над „Дуклой“»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил сегодняшнюю тренировку «Ростова».
Напомним, что команда на данный момент находится на сборе в Турции. Недавно «Ростов» одержал победу над пражской «Дуклой» в товарищеском матче.
«Важно было посмотреть на настрой команды. Понравилось, как выглядели футболисты после победы над „Дуклой“, и я сделал для себя позитивные выводы. Рад, что большинство футболистов в строю. Конечно, за полтора года сборная уже сформировалась, но двери в команду не закрыты ни для кого, и любой футболист, который себя хорошо проявит, имеет возможность выступить за национальную команду», - сказал Черчесов.
Ну, а Ростову удачи, Валерка по феерит ещё! 6 мая Валера всё скажет!!!
Ну, а Ростову удачи, Валерка по феерит ещё! 6 мая Валера всё скажет!!!
Туркменского любителя денег тоже неплохо.Ведь стратег.
Однако,время потеряно,будем молиться на то,что есть.
Туркменского любителя денег тоже неплохо.Ведь стратег.
Однако,время потеряно,будем молиться на то,что есть.
Дадим шанс.
Дадим шанс.