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Черчесов: «Мне понравилось, как выглядели игроки „Ростова“ после победы над „Дуклой“»

вчера, 18:25

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил сегодняшнюю тренировку «Ростова».

Напомним, что команда на данный момент находится на сборе в Турции. Недавно «Ростов» одержал победу над пражской «Дуклой» в товарищеском матче.

«Важно было посмотреть на настрой команды. Понравилось, как выглядели футболисты после победы над „Дуклой“, и я сделал для себя позитивные выводы. Рад, что большинство футболистов в строю. Конечно, за полтора года сборная уже сформировалась, но двери в команду не закрыты ни для кого, и любой футболист, который себя хорошо проявит, имеет возможность выступить за национальную команду», - сказал Черчесов.

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Все комментарии
Dominators
Dominators ответил ermak6848
вчера в 20:38
ermak6848:
фк " Ростов " - Классная команда с титулами СССР - Россия
Не нужно ерничать . Ростов изначально чисто заводская команда . В отличие от команд всесоюзных обществ . По этому на счет титулов ты зря , слишком разные весовые категории . Вот с историей у Ростова все в порядке , клубу 88 лет .
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:27
А как выглядели футболисты Ростова после матча? Настрой команды? Да ты зайди в любую команду после победы думаю все радуются. А может Черчесов всё таки будет на ребят во время матчей смотреть! Не закрыты не для кого? Кому ты чешешь? Игорю Денисову при тебе путь в сборную "заказан"!
Ну, а Ростову удачи, Валерка по феерит ещё! 6 мая Валера всё скажет!!!
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:10
фк " Ростов " - Классная команда с титулами СССР - Россия
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:08
    kastites
    kastites
    вчера в 20:05
    Физрук опозорит Россию летом на весь мир
    Egorium
    Egorium ответил Dominators
    вчера в 19:42
    Dominators:
    Если Черчесову доверить сборную на основе Реала или Барсы , результат будет таким же удручающим . Потому что он удручающее подобие тренера .
    Согласен на все 100.
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 19:34
    Если сборная УЖЕ СФОРМИРОВАЛАСЬ, то поздравить болельщиков абсолютно не с чем(.
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн ответил Dominators
    вчера в 19:09
    Dominators:
    Ну выиграл там что то у ляхов . Это не основание назначения тренером национальной команды .
    Я бы Валерика на месте главного тренера посмотрел,если честно.
    Туркменского любителя денег тоже неплохо.Ведь стратег.
    Однако,время потеряно,будем молиться на то,что есть.
    Dominators
    Dominators ответил вoлгoдoн
    вчера в 19:05
    вoлгoдoн:
    Но с другой стороны,в Польше Стасик показывал хорошие результаты.Но соглашусь.Тоже считаю его физруком. Дадим шанс.
    Ну выиграл там что то у ляхов . Это не основание назначения тренером национальной команды .
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн ответил Dominators
    вчера в 19:02
    Dominators:
    Если Черчесову доверить сборную на основе Реала или Барсы , результат будет таким же удручающим . Потому что он удручающее подобие тренера .
    Но с другой стороны,в Польше Стасик показывал хорошие результаты.Но соглашусь.Тоже считаю его физруком.
    Дадим шанс.
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
    вчера в 19:00
    Приятно,что Ростов стал предметом обсуждения и восхищения,таких,как великий и ужасный таракан)
    Dominators
    Dominators ответил Egorium
    вчера в 18:57
    Egorium:
    Ты уже делал сборную на основе ростова, результат был очень удручающим.
    Если Черчесову доверить сборную на основе Реала или Барсы , результат будет таким же удручающим . Потому что он удручающее подобие тренера .
    Egorium
    Egorium
    вчера в 18:39
    Ты уже делал сборную на основе ростова, результат был очень удручающим.
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