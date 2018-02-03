Черчесов: «Мне понравилось, как выглядели игроки „Ростова“ после победы над „Дуклой“»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил сегодняшнюю тренировку «Ростова».



Напомним, что команда на данный момент находится на сборе в Турции. Недавно «Ростов» одержал победу над пражской «Дуклой» в товарищеском матче.



«Важно было посмотреть на настрой команды. Понравилось, как выглядели футболисты после победы над „Дуклой“, и я сделал для себя позитивные выводы. Рад, что большинство футболистов в строю. Конечно, за полтора года сборная уже сформировалась, но двери в команду не закрыты ни для кого, и любой футболист, который себя хорошо проявит, имеет возможность выступить за национальную команду», - сказал Черчесов.