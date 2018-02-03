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«Шальке» в драматичном матче уступил «Вердеру»

вчера, 19:23
Шальке-04Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)1 : 2Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)ВердерМатч завершен

В 21-м туре Бундеслиги «Шальке» проиграл «Вердеру». Решающий гол был забит на 94-й минуте матча.

Гельзенкирхен, стадион «Фелтинс-Арена»

«Шальке» - «Вердер» - 1:2 (1:0)
Голы: Коноплянка 24, Крузе 79, Юнузович 90+4.

«Шальке»: Ферманн, Керер, Налдо, Настасич, Очипка, Бенталеб (Горецка 46), Калиджури, Коноплянка (Пьяца 70), Майер, Харит, Ди Санто (Бургшталлер 65).
Главный тренер: Доменико Тедеско.

«Вердер»: Павленка, Аугустинссон, Велькович, Гебре Селасси, Мойсандер, Гондорф (Юнузович 71), Делэни, Рашица (Йоханссон 56), Эггештайн, Бельфодиль (Лангкамп 90+5), Крузе.
Главный тренер: Флориан Кохфельдт.

Предупреждения: Настасич 22, Делэни 28, Керер 86.

Удаление: Настасич 78.

Судья: Гвидо Винкманн.

В прошлом туре «Шальке» победил «Штутгарт».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:06
Сами виноваты
Alex-96
Alex-96
вчера в 20:51
Хорошо что победили, надеюсь Вердер останется.
Gahi
Gahi
вчера в 20:42
Шальке на Газпром надейся но сам в защите не мудри. Такие ляпы не нужны.
truffagldino
truffagldino
вчера в 20:32
Бремену победа была нужнее.
ст_прапорщик
ст_прапорщик
вчера в 20:09
Ура Музыкантам! Красная, правда, здорово помогла, но тем не менее))
kastites
kastites
вчера в 20:02
Печально
VIPded
VIPded
вчера в 19:56
Музыканты молодцы, грызутся насмерть!
Сливки общества
Сливки общества
вчера в 19:56
Ай да Вердер.)
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