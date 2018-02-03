«Шальке» в драматичном матче уступил «Вердеру»

В 21-м туре Бундеслиги «Шальке» проиграл «Вердеру». Решающий гол был забит на 94-й минуте матча.
Гельзенкирхен, стадион «Фелтинс-Арена»
«Шальке» - «Вердер» - 1:2 (1:0)
Голы: Коноплянка 24, Крузе 79, Юнузович 90+4.
«Шальке»: Ферманн, Керер, Налдо, Настасич, Очипка, Бенталеб (Горецка 46), Калиджури, Коноплянка (Пьяца 70), Майер, Харит, Ди Санто (Бургшталлер 65).
Главный тренер: Доменико Тедеско.
«Вердер»: Павленка, Аугустинссон, Велькович, Гебре Селасси, Мойсандер, Гондорф (Юнузович 71), Делэни, Рашица (Йоханссон 56), Эггештайн, Бельфодиль (Лангкамп 90+5), Крузе.
Главный тренер: Флориан Кохфельдт.
Предупреждения: Настасич 22, Делэни 28, Керер 86.
Удаление: Настасич 78.
Судья: Гвидо Винкманн.
В прошлом туре «Шальке» победил «Штутгарт».