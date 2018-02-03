Эллардайс: «Мой план на игру с „Арсеналом“ не сработал»

Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс прокомментировал поражение от «Арсенала» в матче 26-го тура чемпионата Англии.

«Мы хотели сыграть так же, как „Суонси“. Мы изучали их игру, смотрели, как они оборонялись в игре с „Арсеналом“. Но наш план не сработал. Некоторые игроки команды не выкладываются на все сто процентов. Это неприемлемо», - сказал Эллардайс.