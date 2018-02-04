Зидан: «Мы допустили две ошибки и пропустили два гола»

Наставник «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после очередного фиаско своей команды в текущем чемпионате Испании. В субботу мадридцы не смогли победить «Леванте» (2:2).

«Мы допустили две ошибки и пропустили два гола. Думаю, второго мяча мы могли точно избежать. Мы знали, что соперник опасен на контратаках, но все равно пропустили после нее. Сейчас сложно смириться с таким результатом, особенно учитывая то, как мы сыграли неделю назад против „Валенсии“ (победа 4:1 - прим.). Это сложный сезон для нас. У нас не получается побеждать в трех-четырех матчах подряд, и мне это не нравится. Проигран ли уже чемпионат? Посмотрим. Будет разыграно еще много очков, а сегодня мы просто потеряли два балла», - сказал Зидан.

Если «Барселона» сумеет победить в воскресенье, то оторвется от «Реала» на 21 очко в таблице Примеры.