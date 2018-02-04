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Зидан: «Мы допустили две ошибки и пропустили два гола»

сегодня, 01:31
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Наставник «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после очередного фиаско своей команды в текущем чемпионате Испании. В субботу мадридцы не смогли победить «Леванте» (2:2).

«Мы допустили две ошибки и пропустили два гола. Думаю, второго мяча мы могли точно избежать. Мы знали, что соперник опасен на контратаках, но все равно пропустили после нее. Сейчас сложно смириться с таким результатом, особенно учитывая то, как мы сыграли неделю назад против „Валенсии“ (победа 4:1 - прим.). Это сложный сезон для нас. У нас не получается побеждать в трех-четырех матчах подряд, и мне это не нравится. Проигран ли уже чемпионат? Посмотрим. Будет разыграно еще много очков, а сегодня мы просто потеряли два балла», - сказал Зидан.

Если «Барселона» сумеет победить в воскресенье, то оторвется от «Реала» на 21 очко в таблице Примеры.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 12:04
Подгорают "пирожки" у Зидана......а кто ему виноват? Стал заложником своего упрямства(а Перец ему не раз предлагал улучшить состав)
Alex12357
Alex12357
сегодня в 10:59
Да не две а три ошибки-Первая-Зидан,Вторая-Бензема,Третья-Роналду!!!
starche
starche
сегодня в 10:42
Ошибка была когда тебя сделали тренером. А бывшие успехи объсняются просто пиком формы ведущих игроков. Форма ушла, - ушла и игра.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 09:53
Зидан уже бредит, дайте ему поспать :)
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 09:30
3 ошибку совершил Зидан когда убрал Роналду с поле
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:51
Нынешний Реал уже сплошная ошибка.
NGY
NGY
сегодня в 08:20
Да ты зае...... уже, не нравится, вали со своего поста.

Бл....ь, что за наказание такое, присосался как пиявка к своей должности и лечит нас обещаниями, да баснями о том, что все у него тип-топ!

Это ж надо, такую команду просто угробить...!
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 07:54
В основном ошибки на совести Зидана, когда другие усиляются он о чем то мечтает.
112910415
112910415
сегодня в 07:14
мрак и ужас
Василий 50
Василий 50
сегодня в 05:18
Ладно, пропустили два - бывает.
Но почему не забили больше голов?
Roma Shirinov
Roma Shirinov
сегодня в 05:16
Леванте тоже совершил 2 ошибки...
Kerri
Kerri
сегодня в 03:53
Вышло как вышло!
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 02:09
Такое ощущение, как будто Зидан болен 🤕
Вот что значит находиться в Реале.
Inquisitоr
Inquisitоr
сегодня в 01:44
Интересно - долго этот бездарь будет вспоминать Валенсию? Побеждать у него видите ли не получается... Ну не назначают судьи по два пенальти в трёх-четырёх матчах подряд, нужен план Б - удаление или гол с оффсайда, как это было в прошлом сезоне. Здесь уже Перес виноват - не дорабатывает...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил mangoх12
сегодня в 01:38
mangoх12:
Карпина Валеру напоминает))
"Неймар к нам не поедет!"

"С***ный "Ювентус" им трешку отгрузил, с Месси и Суаресом!"
mangoх12
mangoх12
сегодня в 01:36
Карпина Валеру напоминает))
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