Главный тренер «Беневенто» Роберто Де Зерби признался, что был удивлен решением экс-защитника «Манчестер Сити» Бакари Санья присоединиться к его команде.



«Это было для неожиданностью. Санья - скромный футболист, который желает добиться больших успехов.



Не думаю, что ему понадобится много времени, чтобы адаптироваться в команде, учитывая его физические характеристики.



Такие громкие имена в команде должны добавить энтузиазма другим игрокам. Приход Бакари в „Беневенто“ - большая честь для меня».



Напомним, что «Беневенто» занимает последнюю строчку в таблице Серии А, на счету у клуба всего 7 очков.