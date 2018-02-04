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Мончи: «Если бы Джеко действительно захотел покинуть „Рому“, он бы ушел»

вчера, 15:02

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи заявил, что нападающий команды Эдин Джеко покинул бы клуб, если бы того желал.

«Я убежден, что если бы Джеко действительно захотел покинуть „Рому“, он бы ушел. И если бы мы хотели продать игрока, то сделали бы это.

В итоге Джеко остался, и мы на 100% убеждены в правильности решения, о чем и заявляли ранее».

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:41
Разговоры.
drug01
drug01
вчера в 15:41
Значит просто болтал и вовремя одумался!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:24
Джеко хотел бы уйти.
Но принял правильное решение.
Кем бы он стал в другом клубе,чьим-то конкурентом?
А в "Роме" он железный игрок основы.
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