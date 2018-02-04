Мончи: «Если бы Джеко действительно захотел покинуть „Рому“, он бы ушел»

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи заявил, что нападающий команды Эдин Джеко покинул бы клуб, если бы того желал.



«Я убежден, что если бы Джеко действительно захотел покинуть „Рому“, он бы ушел. И если бы мы хотели продать игрока, то сделали бы это.



В итоге Джеко остался, и мы на 100% убеждены в правильности решения, о чем и заявляли ранее».