Кандела: «Кубок Легенд - очень яркий турнир»

Экс-защитник сборной Франции Венсан Кандела поделился впечатлениями от Кубка Легенд, который состоялся в Москве в эти выходные.



«Уже десять лет „Кубку Легенд“. И я сам приезжаю сюда не первый раз. Каждый раз встречаю здесь старых знакомых. Это очень яркий турнир вне зависимости от того, проигрываешь или выигрываешь. Конечно, на родном поле русские – самые сильные. Но мы всегда выкладываемся по-полной.



Каково было играть против Тотти? Двадцать лет назад мы начинали вместе. Я всегда рад встретиться с ним на футбольном поле».