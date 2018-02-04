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Кандела: «Кубок Легенд - очень яркий турнир»

вчера, 15:48

Экс-защитник сборной Франции Венсан Кандела поделился впечатлениями от Кубка Легенд, который состоялся в Москве в эти выходные. 

«Уже десять лет „Кубку Легенд“. И я сам приезжаю сюда не первый раз. Каждый раз встречаю здесь старых знакомых. Это очень яркий турнир вне зависимости от того, проигрываешь или выигрываешь. Конечно, на родном поле русские – самые сильные. Но мы всегда выкладываемся по-полной.

Каково было играть против Тотти? Двадцать лет назад мы начинали вместе. Я всегда рад встретиться с ним на футбольном поле».

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Все комментарии
kastites
kastites
вчера в 18:05
В Москве любят народные деньги прогуливать
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:50
Русские сделвли турнир под себя.
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