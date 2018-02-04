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«Зенит» определился со стартовым составом на товарищеский матч против «Слована»

вчера, 16:38
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Слован (Братислава)СлованМатч завершен

«Зенит» объявил стартовый состав на товарищеский матч со «Слованом» из Братиславы.

Состав «Зенита» выглядит следующим образом: 
Лунёв, Мевля, Маммана, Жирков, Кузяев, Краневиттер, Ерохин, Ригони, Дриусси, Кокорин, Заболотный.

Напомним, что «Зенит» взял 26 футболистов на второй зимний сбор.

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Все комментарии
vistory
vistory
вчера в 18:10
Зенит сегодня победит, опять стало привычным.
LOpp
LOpp ответил Jeck Denielse
вчера в 17:57
Jeck Denielse:
Состав Слована на игру с Зенитом..... Слован Бр (В) Грейф ДоминикСловакия 1 (З) Божиков ВасильБолгария 29 (З) Сухоцкий АртемУкраина 23 (З) Секулич БорисСербия 2 (П) Чаврич АлександарСербия 45 (П) Байрич КенанСловения 66 (П) ван Харен РикиНидерланды 20 (П) Дроппа ЛукашЧехия 8 (П) Хольмен ДавидВенгрия 27 (Н) Голошко ФилипСловакия 21 (Н) Шпорар Андраж Запасные (В) Шулла МихалСловакия 30 (З) Хухумис ДиамантисГреция 5 (З) Медведев ЮрийЧехия 17 (З) Рундич МиланСербия 3 (З) Лачко АдамСловакия 25 (З) Чикош ЭрикСловакия 14 (П) Рабиу ИбрагимНигерия 10 (Н) Виттек РобертСловакия 33 (Н) Схет МитчеллНидерланды 99 (Н) Орсула ФилипСловакия
благодарю))
andre_can
andre_can
вчера в 17:55
ну что опять, где-нибудь, в 4-5 мячиков выиграем ;)
Faustello
Faustello
вчера в 17:27
Дзюболотного по матч ТВ похвалили )))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил LOpp
вчера в 17:17
LOpp:
как обычно ни на одном ресурсе не выкладывают составы соперников Зенита, чтобы ни кто не спалил, что Зенит играет против второго состава.
Состав Слована на игру с Зенитом.....

Слован Бр
(В) Грейф ДоминикСловакия 1
(З) Божиков ВасильБолгария 29
(З) Сухоцкий АртемУкраина 23
(З) Секулич БорисСербия 2
(П) Чаврич АлександарСербия 45
(П) Байрич КенанСловения 66
(П) ван Харен РикиНидерланды 20
(П) Дроппа ЛукашЧехия 8
(П) Хольмен ДавидВенгрия 27
(Н) Голошко ФилипСловакия 21
(Н) Шпорар Андраж

Запасные
(В) Шулла МихалСловакия 30
(З) Хухумис ДиамантисГреция 5
(З) Медведев ЮрийЧехия 17
(З) Рундич МиланСербия 3
(З) Лачко АдамСловакия 25
(З) Чикош ЭрикСловакия 14
(П) Рабиу ИбрагимНигерия 10
(Н) Виттек РобертСловакия 33
(Н) Схет МитчеллНидерланды 99
(Н) Орсула ФилипСловакия
loko7
loko7
вчера в 17:13
Заболотный уже заслужил место в основе.
LOpp
LOpp
вчера в 17:11
как обычно ни на одном ресурсе не выкладывают составы соперников Зенита, чтобы ни кто не спалил, что Зенит играет против второго состава.
nikolah
nikolah ответил FILL3286
вчера в 17:07
FILL3286:
А паредес поехал в гости к молло или дзюбе,соскучился???
к де зеуву ездить прерогатива спартачей
FILL3286
FILL3286 ответил кот сибиряк
вчера в 17:03
кот сибиряк:
Пупсики в бешенстве. Зенит Топ.
помойка топ ваша))ахахха
vistory
vistory
вчера в 17:00
Сегодня вся пупса будет смотреть матч, больше то им и посмотреть нечего.
кот сибиряк
кот сибиряк ответил FILL3286
вчера в 16:57
FILL3286:
А паредес поехал в гости к молло или дзюбе,соскучился???
Не он поехал посмотреть на Софу,ту что вчера свои ножки еле унесла от напористых Китайцев.
КХЕ-КХЕ
кот сибиряк
кот сибиряк
вчера в 16:55
Пупсики в бешенстве.
Зенит Топ.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 16:55
А что с Паредесом? Его продали?
ДСА
ДСА
вчера в 16:45
По логике 4-0 вырисовывется.
FILL3286
FILL3286
вчера в 16:43
А паредес поехал в гости к молло или дзюбе,соскучился???
drug01
drug01
вчера в 16:42
Ждем очередную победу!
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