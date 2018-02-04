«Зенит» определился со стартовым составом на товарищеский матч против «Слована»

«Зенит» объявил стартовый состав на товарищеский матч со «Слованом» из Братиславы.
Состав «Зенита» выглядит следующим образом:
Лунёв, Мевля, Маммана, Жирков, Кузяев, Краневиттер, Ерохин, Ригони, Дриусси, Кокорин, Заболотный.
Напомним, что «Зенит» взял 26 футболистов на второй зимний сбор.
Слован Бр
(В) Грейф ДоминикСловакия 1
(З) Божиков ВасильБолгария 29
(З) Сухоцкий АртемУкраина 23
(З) Секулич БорисСербия 2
(П) Чаврич АлександарСербия 45
(П) Байрич КенанСловения 66
(П) ван Харен РикиНидерланды 20
(П) Дроппа ЛукашЧехия 8
(П) Хольмен ДавидВенгрия 27
(Н) Голошко ФилипСловакия 21
(Н) Шпорар Андраж
Запасные
(В) Шулла МихалСловакия 30
(З) Хухумис ДиамантисГреция 5
(З) Медведев ЮрийЧехия 17
(З) Рундич МиланСербия 3
(З) Лачко АдамСловакия 25
(З) Чикош ЭрикСловакия 14
(П) Рабиу ИбрагимНигерия 10
(Н) Виттек РобертСловакия 33
(Н) Схет МитчеллНидерланды 99
(Н) Орсула ФилипСловакия
Слован Бр
(В) Грейф ДоминикСловакия 1
(З) Божиков ВасильБолгария 29
(З) Сухоцкий АртемУкраина 23
(З) Секулич БорисСербия 2
(П) Чаврич АлександарСербия 45
(П) Байрич КенанСловения 66
(П) ван Харен РикиНидерланды 20
(П) Дроппа ЛукашЧехия 8
(П) Хольмен ДавидВенгрия 27
(Н) Голошко ФилипСловакия 21
(Н) Шпорар Андраж
Запасные
(В) Шулла МихалСловакия 30
(З) Хухумис ДиамантисГреция 5
(З) Медведев ЮрийЧехия 17
(З) Рундич МиланСербия 3
(З) Лачко АдамСловакия 25
(З) Чикош ЭрикСловакия 14
(П) Рабиу ИбрагимНигерия 10
(Н) Виттек РобертСловакия 33
(Н) Схет МитчеллНидерланды 99
(Н) Орсула ФилипСловакия
КХЕ-КХЕ
КХЕ-КХЕ
Зенит Топ.
Зенит Топ.