Малком: «Хочу помочь „Бордо“ финишировать в шестерке лучших»

Нападающий «Бордо» Малком признался, что хотел уйти из французского клуба в минувшее зимнее трансферное окно.



«Я хотел уйти зимой. Я делаю все, чтобы прогрессировать, хочу двигаться вперед в своей карьере.



Потом я поговорил с президентом клуба, он сказал, что знает о моей мечте, но признался, что рассчитывает на меня. Тогда я согласился продолжить выступать за „Бордо“ до конца сезона. Хочу помочь команде финишировать в шестерке лучших».



В данный момент «Бордо» занимает 8 позицию в таблице чемпионата Франции, от 6 места клуб отделяет всего 2 очка.



Ранее сообщалось, что интерес к Малкому проявлял «Арсенал».