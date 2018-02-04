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Широков: «Россия выиграла, потому что сильнее всех»

вчера, 18:01

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал победу национальной команды на Кубке Легенд.

«Когда-нибудь и сборная России проиграет на Кубке Легенд. Неужели турнир неинтересен тем, что на нем побеждает наша команда? Выигрываем, потому что сильнее всех. Финальный матч по определению труднее остальных, так что сегодня потратили чуть больше сил.

Что сделать нашей основной сборной, чтобы она играла так же? Не знаю. Станислав Черчесов лучше нас всех знает, что делать команде. Что касается звезд, которых хотелось бы увидеть на следующий год, то летом будет сюрприз: будет больше звезд. Если позовут, приму участие и в Суперкубке Легенд», - сказал Широков.

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Все комментарии
cska.78
cska.78
вчера в 21:39
Что-то до пенсионного возраста Россия всем летит!
Alex-96
Alex-96
вчера в 18:51
Пригласите еще "Пеле и компания" 100-0 выиграете.
loko7
loko7
вчера в 18:47
Пусть эта команда сыграет на ЧМ.
drug01
drug01
вчера в 18:44
А почему нет игры и результата на большом поле????
ошалевший
ошалевший ответил FILL3286
вчера в 18:24
FILL3286:
А 43игорь лучший вратарь лиги чемпионов?
легенда 43,так будет называться очередной "шедевр" нашего кинематографа
azures
azures
вчера в 18:08
Россия выиграла это кубок потому, что он больше никому нафиг не нужен.
FILL3286
FILL3286
вчера в 18:04
А 43игорь лучший вратарь лиги чемпионов?
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