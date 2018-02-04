Широков: «Россия выиграла, потому что сильнее всех»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал победу национальной команды на Кубке Легенд.

«Когда-нибудь и сборная России проиграет на Кубке Легенд. Неужели турнир неинтересен тем, что на нем побеждает наша команда? Выигрываем, потому что сильнее всех. Финальный матч по определению труднее остальных, так что сегодня потратили чуть больше сил.

Что сделать нашей основной сборной, чтобы она играла так же? Не знаю. Станислав Черчесов лучше нас всех знает, что делать команде. Что касается звезд, которых хотелось бы увидеть на следующий год, то летом будет сюрприз: будет больше звезд. Если позовут, приму участие и в Суперкубке Легенд», - сказал Широков.