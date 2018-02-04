Кассано: «Футболисты едут в Китай только ради денег»

Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано выразил мнение, что все футболисты уезжают играть в Китай только ради денег.



«Мне не важно, что делают другие, но футболистам стоит признать, что они едут в Китай только из-за денег. У меня было предложение от китайского клуба. Я даже не помню его название. Естественно, я ответил отказом. Я заработал достаточно денег, мне не за чем ехать в Китай», - сказал Кассано.



Ранее Кассано заявил, что голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжать карьеру до 45 лет.