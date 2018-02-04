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Широков предполагает, что у Погребняка есть шансы выиграть суд у «Динамо»

вчера, 19:03

34-летний нападающий Павел Погребняк подал на московское «Динамо» в суд за то, что клуб расторг с ним контракт в одностороннем порядке. Бывший капитан сборной России Роман Широков предполагает, что у форварда есть шанс на победу:

«Я не знаю, подали ли представители Погребняка иск в арбитраж. Наверное, есть шансы выиграть. Судьи будут досконально рассматривать дело. Кто его выиграет, тот и достоин победы, скажем так».

Напомним, что Погребняк в день матча «Динамо» самовольно покинул расположение московского коллектива и улетел в Турин.

Широков, ставший спортивным директором «Химок», также отметил, что он вряд ли смог бы сейчас помочь команде на поле:

«Сейчас я мало играю в футбол. Больше в хоккей. Раза три – четыре в неделю получается. Своей игрой я, наверное, даже „Химки“ не усилю. Я уже полтора года не играю. Если только за ветеранов могу заявиться (смеется)». 

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Все комментарии
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди ответил stanichnik
вчера в 23:01
stanichnik:
Посмотрим, чем всё это закончится, не вижу смысла вести дальше обсуждение этой персоны. До новых встреч. И всех благ.
Удачи) Взаимно)
stanichnik
stanichnik ответил Знак со стрелкой на груди
вчера в 22:59
Знак со стрелкой на груди:
Согласен, По лоханулся с поездкой в Турин)) И начинать судебные тяжбы с клубом выглядит низко, видимо денег не хватает на роскошную жизнь. Если посмотреть с другого ракурса, то его подписание изначально было странным, да еще и с таким царским окладом. Если бы учитывались его забитые мячи до старта группового этапа, был бы лучшим, но это все, естественно, в сослагательном наклонении, если бы да кабы )) А вот что касается продуктивности, то безусловно правда за вами. Хотя с Баварией был полуфинал, а финал он пропускал из-за ЖК.
Посмотрим, чем всё это закончится, не вижу смысла вести дальше обсуждение этой персоны. До новых встреч. И всех благ.
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди ответил stanichnik
вчера в 22:54
stanichnik:
От чего же, тут с вами не поспоришь, как раз Погребняк самый настоящий паразит, присосался к клубу и доит Динамо, пользуясь пробелами в контракте. Но теперь, как говориться , мяч на стороне Динамо. После допущенных игроком проступков, оно пытается в законном порядке разорвать отношения с футболистом.
Согласен, По лоханулся с поездкой в Турин)) И начинать судебные тяжбы с клубом выглядит низко, видимо денег не хватает на роскошную жизнь. Если посмотреть с другого ракурса, то его подписание изначально было странным, да еще и с таким царским окладом.

Если бы учитывались его забитые мячи до старта группового этапа, был бы лучшим, но это все, естественно, в сослагательном наклонении, если бы да кабы )) А вот что касается продуктивности, то безусловно правда за вами. Хотя с Баварией был полуфинал, а финал он пропускал из-за ЖК.
stanichnik
stanichnik ответил Знак со стрелкой на груди
вчера в 22:42
Знак со стрелкой на груди:
Почему же чернушные? или Вы считаете, что я не прав и он получает денежку в вашем клубе по заслугам?)) Не любите Вы правду :)))) не горите ))
От чего же, тут с вами не поспоришь, как раз Погребняк самый настоящий паразит, присосался к клубу и доит Динамо, пользуясь пробелами в контракте. Но теперь, как говориться , мяч на стороне Динамо. После допущенных игроком проступков, оно пытается в законном порядке разорвать отношения с футболистом.
stanichnik
stanichnik ответил Bekelman55
вчера в 22:33
Bekelman55:
Опана. Звание "бомбардира ЛЕ" ? В каком году Лига Европы сформировалась, давай изучать историю вместе. А то ты ток гадости можешь строчить. Хотя бы материал подгоню
Павлик в том памятном розыгрыше забив 10 мячей стал не единственным бомбардиром, он разделил это звание с Лукой Тони из Баварии, а если учесть,что немецкий клуб вылетел раньше Зенита, то продуктивность у итальянца в том турнире была выше. А вообще были снайперы и по-круче, и пятнадцать и семнадцать мячей забивали.
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди ответил Bekelman55
вчера в 22:30
Bekelman55:
Опана. Звание "бомбардира ЛЕ" ? В каком году Лига Европы сформировалась, давай изучать историю вместе. А то ты ток гадости можешь строчить. Хотя бы материал подгоню
Почему же чернушные? или Вы считаете, что я не прав и он получает денежку в вашем клубе по заслугам?)) Не любите Вы правду :)))) не горите ))
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил котлина брат
вчера в 22:28
котлина брат:
Вам привет ФНЛ передала и просила до вас донести, что место за вами ФНЛ зарезервировано
Не, они больше тоскуют по 2-й лиге, откуда их за уши вытащили самым бесстыдным образом....
Bekelman55
Bekelman55 ответил Знак со стрелкой на груди
вчера в 22:12
Знак со стрелкой на груди:
Звания бомбардира Ле вы решили тактично опустить?)) Вы же прекрасно должны понимать, что мне приятно, что Пашка доит московское динамо, хотя бы исходя из клубных предпочтений))) Не подгорайте так сильно и не переходите на личности:)))
Опана. Звание "бомбардира ЛЕ" ? В каком году Лига Европы сформировалась, давай изучать историю вместе. А то ты ток гадости можешь строчить. Хотя бы материал подгоню
Bekelman55
Bekelman55 ответил Знак со стрелкой на груди
вчера в 22:10
Знак со стрелкой на груди:
Звания бомбардира Ле вы решили тактично опустить?)) Вы же прекрасно должны понимать, что мне приятно, что Пашка доит московское динамо, хотя бы исходя из клубных предпочтений))) Не подгорайте так сильно и не переходите на личности:)))
    Знак со стрелкой на груди
    Знак со стрелкой на груди ответил stanichnik
    вчера в 22:10
    stanichnik:
    Вы меня явно с кем-то спутали, я всегда оставляю свои комментарии под одним и тем же ником и клоны мне ни к чему.
    Я это написал к тому, что Вы угадали ))
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил stanichnik
    вчера в 22:08
    stanichnik:
    Доброго Здоровья, Виктор! У нас говорят, есть реестровые казаки, а есть ряженые. Так и в твоем списке, первые - левые, а вторые- истинные.
    +1000!!!
    stanichnik
    stanichnik ответил Знак со стрелкой на груди
    вчера в 22:07
    Знак со стрелкой на груди:
    Шерлок, переодевайтесь, я Вас узнал)))
    Вы меня явно с кем-то спутали, я всегда оставляю свои комментарии под одним и тем же ником и клоны мне ни к чему.
    Знак со стрелкой на груди
    Знак со стрелкой на груди ответил stanichnik
    вчера в 22:01
    stanichnik:
    Так, вы батенька, принадлежите к отмороженной публике с "Виража", а я вас, грешным делом за питерского "Кузьмича" принял.
    Шерлок, переодевайтесь, я Вас узнал)))
    stanichnik
    stanichnik ответил Знак со стрелкой на груди
    вчера в 21:56
    Знак со стрелкой на груди:
    Звания бомбардира Ле вы решили тактично опустить?)) Вы же прекрасно должны понимать, что мне приятно, что Пашка доит московское динамо, хотя бы исходя из клубных предпочтений))) Не подгорайте так сильно и не переходите на личности:)))
    Так, вы батенька, принадлежите к отмороженной публике с "Виража", а я вас, грешным делом за питерского "Кузьмича" принял.
    Знак со стрелкой на груди
    Знак со стрелкой на груди ответил stanichnik
    вчера в 21:50
    stanichnik:
    Он не мотивацию потерял, он совесть человеческую и мужское самолюбие потерял!
    И такое вполне вероятно:))) Внимательнее нужно быть при подписании игроков)
    Знак со стрелкой на груди
    Знак со стрелкой на груди ответил Bekelman55
    вчера в 21:47
    Bekelman55:
    Кану дофига кто забивал. Теперь. что, чудо-бомбардиры все стали от этого достижения? Тогда Браулио голеадор от Бога просто, раз сумел Кану забить. А. Он не пустышка никакая? А что он сейчас из себя представляет ? По нынешний ситуации что он из себя представляет? Может еще будешь гордиться грамотой за примерное поведение в первом классе?? Логика шикарная. Наверное умный ты парень. Раз только прошлым живешь.
    Звания бомбардира Ле вы решили тактично опустить?)) Вы же прекрасно должны понимать, что мне приятно, что Пашка доит московское динамо, хотя бы исходя из клубных предпочтений))) Не подгорайте так сильно и не переходите на личности:)))
    stanichnik
    stanichnik ответил Napoleon Bonapart
    вчера в 21:21
    Napoleon Bonapart:
    Ваня, добрый вечер! Иван, я, всегда не верил Широкову и ему подобным. Не верю, я и Смертину. Я, верил и верю: Минаеву, Новикову, Гершковичу, Маховикову, Петрушину, Долматову!!! Эти люди, с ДИНАМО- не судились, НИКОГДА !
    Доброго Здоровья, Виктор! У нас говорят, есть реестровые казаки, а есть ряженые. Так и в твоем списке, первые - левые, а вторые- истинные.
    stanichnik
    stanichnik ответил Знак со стрелкой на груди
    вчера в 21:13
    Знак со стрелкой на груди:
    Все вопросы к селекционерам клуба. Павлик всего-навсего потерял мотивацию и интерес к игре, да и тем более далеко уже не юноша. Не может игрок, забивавший Кану и становившийся лучшим бомбардиром ЛЕ, быть пустышкой )
    Он не мотивацию потерял, он совесть человеческую и мужское самолюбие потерял!
    Морозовский
    Морозовский ответил Egorium
    вчера в 21:09
    Egorium:
    Еще наглости хватает в суд подавать, хотя нечего всякую шелупонь в команду брать.
    А чего тут удивляться? Школу "Зенита" Погреб прошёл! И Широков тут тоже суетится с Зенитавским воспитанием! Всё логично.
    котлина брат
    котлина брат ответил FROLL 001
    вчера в 21:05
    FROLL 001:
    У Погребняка есть шансы отправить Динамо в ФНЛ!
    Вам привет ФНЛ передала и просила до вас донести, что место за вами ФНЛ зарезервировано
    Bekelman55
    Bekelman55 ответил Gotlib
    вчера в 21:04
    Gotlib:
    Погреб годится только для топки камина,как игрок уже и для лавки не годится - устаёт от сидячей "работы".
    да чего стоит его выход на замену в первом дивизионе в матче против Сибири. Вышел .Чет с мясом на месте постоял и все...)))
    Bekelman55
    Bekelman55 ответил Знак со стрелкой на груди
    вчера в 21:03
    Знак со стрелкой на груди:
    Все вопросы к селекционерам клуба. Павлик всего-навсего потерял мотивацию и интерес к игре, да и тем более далеко уже не юноша. Не может игрок, забивавший Кану и становившийся лучшим бомбардиром ЛЕ, быть пустышкой )
      Bekelman55
      Bekelman55 ответил Typoк
      вчера в 20:59
      Typoк:
      Подавайте в суд на тех паразитов, что клубом управляли, да трансферы пилили, игрок в этой ситуации мало в чем виноват, он не обязан отказываться от положенных по контракту денег.
      Совесть должна быть у этого игрока? Не играет. Во время официальных матчей шляется на матчи Ювентуса. Клуб присматривал, наверное )))
      А это овно еще и недовольно чем-то. Совесть должна быть, как думаешь???
      Bekelman55
      Bekelman55 ответил Typoк
      вчера в 20:57
      Typoк:
      34-й нападающий?! Ну Динамо закупилось
      скажу по секрету : когда его подписывали. то ему было всего-то 31 год. Так бывает, время тикает...возраст идет... Вот через 3 года ему будет 37. Не поверишь
      eaguar
      eaguar
      вчера в 20:37
      контракт есть , все написано там
      нечитайло
      нечитайло
      вчера в 20:21
      Там разберутся
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart ответил stanichnik
      вчера в 20:01
      stanichnik:
      Стоило Широкову уйти из администрации Динамо, как тут же изменилась его риторика, раньше он так не думал.
      Ваня, добрый вечер!
      Иван, я, всегда не верил Широкову и ему подобным. Не верю, я и Смертину. Я, верил и верю: Минаеву, Новикову, Гершковичу, Маховикову, Петрушину, Долматову!!! Эти люди, с ДИНАМО- не судились, НИКОГДА !
      ДСА
      ДСА
      вчера в 19:59
      В любом случае шоу ожидается интересное.
      FROLL 001
      FROLL 001
      вчера в 19:50
      У Погребняка есть шансы отправить Динамо в ФНЛ!
      Faustello
      Faustello
      вчера в 19:45
      Если Погреб выиграет суд, Деньгисов сразу перейдёт в Динамо и не он один! )))
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