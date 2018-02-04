Широков предполагает, что у Погребняка есть шансы выиграть суд у «Динамо»

34-летний нападающий Павел Погребняк подал на московское «Динамо» в суд за то, что клуб расторг с ним контракт в одностороннем порядке. Бывший капитан сборной России Роман Широков предполагает, что у форварда есть шанс на победу:

«Я не знаю, подали ли представители Погребняка иск в арбитраж. Наверное, есть шансы выиграть. Судьи будут досконально рассматривать дело. Кто его выиграет, тот и достоин победы, скажем так».

Напомним, что Погребняк в день матча «Динамо» самовольно покинул расположение московского коллектива и улетел в Турин.

Широков, ставший спортивным директором «Химок», также отметил, что он вряд ли смог бы сейчас помочь команде на поле: