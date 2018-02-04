Манчини: «Я всем доволен. Прибережем голы для „Селтика“»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги товарищеского матча со «Слованом», который завершился нулевой ничьей:

«Сегодня, как мне кажется, получился очень хороший матч. Я, в принципе, всем доволен. Что касается игры с „Селтиком“, то я считаю, что еще рано пока об этом говорить — все-таки осталось еще почти две недели, есть еще время на то, чтобы подготовиться, и это нужно делать. Нужно давать футболистам больше игрового времени, вносить коррективы в состав в ходе товарищеских матчей. Я считаю, что мы движемся в правильном направлении.

Я считаю, что все нормально, не сильно беспокоюсь, что не забили. Главное, что мы прибережем голы для „Селтика“ — это важнее, чем забивать по 4-5 голов в товарищеских матчах.

Я бы не стал сравнивать ни „Слован“, ни „Црвену Звезду“ с „Селтиком“. В Шотландии будет совершенно другая игра и совершенно другой соперник, но потихоньку готовимся и любой соперник для нас подходит в качестве подготовки».