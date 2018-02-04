Манчини: «Я всем доволен. Прибережем голы для „Селтика“»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Турция. Супер-Лига
  • Аргентина. Примера
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиФонбет5.841.57
Испания. Примера 2017/2018, 22 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалагаФонбет2.253.43.15
Италия. Серия А 2017/2018, 23 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаФонбет1.464.257.4
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Стумбрас (Каунас)Стумбрас---
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб КальмарКальмар---
  • Главные новости
  • Все новости
00:37
Отрыв «Атлетико» от «Валенсии» в Ла Лиге увеличился до 9 очков0
21:25
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» устроили перестрелку на «Энфилде»262
20:05
«Барселона» ушла от поражения в матче с «Эспаньолом»225
18:53
«Зенит» сыграл вничью со «Слованом»160
18:50
«Ювентус» камня на камне не оставил от «Сассуоло»61
00:44
«Наполи» справился с «Беневенто»0
00:26
Переговоры «Краснодара» и «Зенита» по Шатову идут со скрипом1
00:18
Умтити подвергся расистским оскорблениям со стороны игрока «Эспаньола»1
00:02
Батшуайи признали лучшим игроком 21-го тура Бундеслиги0
23:50
Кейн: «Если бы я забил первый пенальти, мы бы выиграли»8
23:46
Источник: «Спартак» и «Сантос» согласовали трансфер Вериссимо за 8,5 млн евро5
23:44
Кариус: «Мы расстроены, поскольку победа была рядом»0
23:16
Почеттино - о Кейне: «Чтобы забить 100 голов в АПЛ, нужны очень большие шары»11
23:05
Милнер: «„Тоттенхэм“ — хорошая команда, которая умеет быстро распоряжаться мячом»1
22:51
Ключевой игрок «Хоффенхайма» выбыл на два месяца2
22:43
Бывший скаут лондонского «Арсенала» оценил Промеса15
22:39
Габулов пропустил три мяча от «Шарлеруа»15
22:30
«Зенит» завтра проведет спарринг с литовским клубом11
22:28
«Беневенто» - «Наполи»: стартовые составы0
22:22
Миланов оправился от травмы и тренируется без ограничений8
22:13
Сунесс: «Если Почеттино сватают в „Реал“, значит, с кандидатами у них все плохо»6
22:10
Глушаков вернулся в общую группу «Спартака»17
22:02
Почеттино: «„Тоттенхэм“ играл гораздо лучше „Ливерпуля“»17
21:59
«Атлетико» - «Валенсия»: Гризманн и Коста начнут в «старте»3
21:54
Клопп: «Пенальти не было, судья решил исход встречи»28

Манчини: «Я всем доволен. Прибережем голы для „Селтика“»

вчера, 19:49

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги товарищеского матча со «Слованом», который завершился нулевой ничьей:

«Сегодня, как мне кажется, получился очень хороший матч. Я, в принципе, всем доволен. Что касается игры с „Селтиком“, то я считаю, что еще рано пока об этом говорить — все-таки осталось еще почти две недели, есть еще время на то, чтобы подготовиться, и это нужно делать. Нужно давать футболистам больше игрового времени, вносить коррективы в состав в ходе товарищеских матчей. Я считаю, что мы движемся в правильном направлении.

Я считаю, что все нормально, не сильно беспокоюсь, что не забили. Главное, что мы прибережем голы для „Селтика“ — это важнее, чем забивать по 4-5 голов в товарищеских матчах.

Я бы не стал сравнивать ни „Слован“, ни „Црвену Звезду“ с „Селтиком“. В Шотландии будет совершенно другая игра и совершенно другой соперник, но потихоньку готовимся и любой соперник для нас подходит в качестве подготовки».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бывший скаут лондонского «Арсенала» оценил Промеса
Вчера, 22:43 15
Ригони: «Манчини требует максимально выкладываться на поле и быть перфекционистами»
Вчера, 20:06 10
Нобоа: «Когда приехал в Казань, мне стало страшно - минус 25 градусов мороза и темень»
Вчера, 19:58 6
Кураньи: «Сборная России одержала закономерную победу на Кубке Легенд»
Вчера, 19:08 1
Широков предполагает, что у Погребняка есть шансы выиграть суд у «Динамо»
Вчера, 19:03 40
Алдонин: «Сборная России никого не боится, мы готовы сыграть со всеми»
Вчера, 18:07 5
Обсудить
Все комментарии
andre_can
andre_can
вчера в 21:11
нич после будуна??? игра то лажовая была...
Goal2
Goal2
вчера в 20:42
конченый оптимист ахахаха
Морозовский
Морозовский
вчера в 20:26
Роберрт, прибереги! Я буду за ваш "проект" болеть! Представляешь?!
starche
starche
вчера в 20:23
И это - правильно.
FROLL 001
FROLL 001 ответил ДАША Д
вчера в 20:07
ДАША Д:
А может силы Зенит покинули?
В таком случае Спартаку силы вовсе не приходили? Гыгыгы!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:00
А может силы Зенит покинули?
FROLL 001
FROLL 001
вчера в 20:00
Достаточно забить и не пропустить! Гыгыгы!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100