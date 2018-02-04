Вице-президент «Барселоны»: «Неймар играл с нами в кошки-мышки»

Вице-президент «Барселоны» Хорди Местре раскрыл подробности перехода Неймара в ПСЖ минувшим летом:

«Мы много времени провели с ним и с его отцом. Оказалось, что наши отношения не были прозрачными, и это неприятнее всего.

Если бы он пришел и прямо сказал, что хочет уйти, как это сделали Фабрегас, Педро, Санчес и Маскерано, мы бы пошли навстречу. Но Неймар ничего нам не рассказал, иначе он обошелся бы ПСЖ дешевле. Не было бы всей этой шумихи и раздутого рынка.

Мы поняли, куда дует ветер, футболист играл с нами в кошки-мышки. Поэтому мы не выплатили ему премию за продление контракта».

Сам Неймар недавно отмечал, что он намерен остаться в Париже надолго.