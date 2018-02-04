Вице-президент «Барселоны»: «Неймар играл с нами в кошки-мышки»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Турция. Супер-Лига
  • Аргентина. Примера
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиФонбет5.841.57
Испания. Примера 2017/2018, 22 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалагаФонбет2.253.43.15
Италия. Серия А 2017/2018, 23 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаФонбет1.464.257.4
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Стумбрас (Каунас)Стумбрас---
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб КальмарКальмар---
  • Главные новости
  • Все новости
00:37
«Атлетико» не без труда обыграл «Валенсию»0
21:25
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» устроили перестрелку на «Энфилде»262
20:05
«Барселона» ушла от поражения в матче с «Эспаньолом»223
18:53
«Зенит» сыграл вничью со «Слованом»160
18:50
«Ювентус» камня на камне не оставил от «Сассуоло»61
00:26
Переговоры «Краснодара» и «Зенита» по Шатову идут со скрипом0
00:18
Умтити подвергся расистским оскорблениям со стороны игрока «Эспаньола»1
00:02
Батшуайи признали лучшим игроком 21-го тура Бундеслиги0
23:50
Кейн: «Если бы я забил первый пенальти, мы бы выиграли»7
23:46
Источник: «Спартак» и «Сантос» согласовали трансфер Вериссимо за 8,5 млн евро5
23:44
Кариус: «Мы расстроены, поскольку победа была рядом»0
23:16
Почеттино - о Кейне: «Чтобы забить 100 голов в АПЛ, нужны очень большие шары»11
23:05
Милнер: «„Тоттенхэм“ — хорошая команда, которая умеет быстро распоряжаться мячом»1
22:51
Ключевой игрок «Хоффенхайма» выбыл на два месяца2
22:43
Бывший скаут лондонского «Арсенала» оценил Промеса15
22:39
Габулов пропустил три мяча от «Шарлеруа»15
22:30
«Зенит» завтра проведет спарринг с литовским клубом11
22:28
«Беневенто» - «Наполи»: стартовые составы0
22:22
Миланов оправился от травмы и тренируется без ограничений8
22:13
Сунесс: «Если Почеттино сватают в „Реал“, значит, с кандидатами у них все плохо»5
22:10
Глушаков вернулся в общую группу «Спартака»17
22:02
Почеттино: «„Тоттенхэм“ играл гораздо лучше „Ливерпуля“»17
21:59
«Атлетико» - «Валенсия»: Гризманн и Коста начнут в «старте»3
21:54
Клопп: «Пенальти не было, судья решил исход встречи»28
21:48
Вальверде: «Погодные условия пошли на пользу „Эспаньолу“»5

Вице-президент «Барселоны»: «Неймар играл с нами в кошки-мышки»

вчера, 20:29

Вице-президент «Барселоны» Хорди Местре раскрыл подробности перехода Неймара в ПСЖ минувшим летом:

«Мы много времени провели с ним и с его отцом. Оказалось, что наши отношения не были прозрачными, и это неприятнее всего.

Если бы он пришел и прямо сказал, что хочет уйти, как это сделали Фабрегас, Педро, Санчес и Маскерано, мы бы пошли навстречу. Но Неймар ничего нам не рассказал, иначе он обошелся бы ПСЖ дешевле. Не было бы всей этой шумихи и раздутого рынка.

Мы поняли, куда дует ветер, футболист играл с нами в кошки-мышки. Поэтому мы не выплатили ему премию за продление контракта».

Сам Неймар недавно отмечал, что он намерен остаться в Париже надолго.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кейн: «Если бы я забил первый пенальти, мы бы выиграли»
Вчера, 23:50 7
Кариус: «Мы расстроены, поскольку победа была рядом»
Вчера, 23:44 0
Почеттино - о Кейне: «Чтобы забить 100 голов в АПЛ, нужны очень большие шары»
Вчера, 23:16 11
Милнер: «„Тоттенхэм“ — хорошая команда, которая умеет быстро распоряжаться мячом»
Вчера, 23:05 1
Сунесс: «Если Почеттино сватают в „Реал“, значит, с кандидатами у них все плохо»
Вчера, 22:13 5
Почеттино: «„Тоттенхэм“ играл гораздо лучше „Ливерпуля“»
Вчера, 22:02 17
Обсудить
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:33
Вовремя избавились от него, его начинает заносить
Apsny
Apsny
вчера в 21:38
Папаше спасибо.
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:18
Он и сейчас играет.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:07
Зато неплохо поимели за Неймара.
Kerri
Kerri
вчера в 20:49
Жадные все!
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
вчера в 20:43
Премиальные выплатили бы,если бы он соблюдал условия контракта. А этого не было. Он тупо попер за деньгами
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 20:41
А Месси играет в "буёк", аха-ха)
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 20:41
Можно же выложить полное вью, а не огрызок.
По сути он прав, толку от этих 222 млн, если после этого Дембеле, Коуты начали стоить по 120-140 млн.

Неймар все испортил.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 20:39
Он ничего нам не рассказывал. Если бы он нам рассказал, «ПСЖ» мог бы купить его дешевле. Неймар вёл себя так, потому что хотел разжечь рынок. Мы могли бы сэкономить кучу денег на своих трансферах и избежали бы шумихи в СМИ. Неймар понимал, что никогда не будет номером один в мире, пока Месси остаётся в «Барселоне
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 20:36
Они оба допрыгаются,они пострадают,они пожалеют и в конце умрут оба.
112910415
112910415
вчера в 20:33
да...но не всегда он будет кошкой..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100