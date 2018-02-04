Сусо: «„Милан“ стал играть лучше»

Нападающий «Милана» Сусо прокомментировал ничью с «Удинезе».

«Я думаю, все видят, что „Милан“ стал лучше. Мне нравится играть под руководством Гаттузо. Мы упорно работаем на тренировках, и это приносит пользу на футбольном поле», - сказал Сусо.