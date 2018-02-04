Вальверде: «Погодные условия пошли на пользу „Эспаньолу“»

Рулевой «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги каталонского дерби с «Эспаньолом», завершившегося мировой:

«Мы заранее знали, что игра будет разворачиваться именно так. В первом тайме было несколько фолов, но потом ребята разогрелись, что привычно для дерби. Опасен был каждый подкат, игрокам пришлось скользить. Приходилось привыкать к погодным условиям. Во втором тайме из-за дождя мяч постоянно останавливался. Приспособиться оказалось непросто. Думаю, что погодные условия пошли на пользу „Эспаньолу“.

Почему Месси остался в запасе? Впереди много игр, надо быть осторожными».