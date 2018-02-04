Миланов оправился от травмы и тренируется без ограничений

Еще в январе болгарский хавбек ЦСКА Георги Миланов, восстановившийся после травмы, тренировался на зимнем сборе индивидуально. Пресс-служба «армейцев» сообщила, что 25-летний футболист находится в достаточно хорошей форме, чтобы заниматься в основной группе и без всяких ограничений.

Георгий Миланов, который несколькими днями ранее приступил к занятиям в общей группе, теперь работает наряду со всеми безо всяких ограничений #ЦСКАвКампоаморе pic.twitter.com/TCYdm9tv9S — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 4 февраля 2018 г.