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Бывший скаут лондонского «Арсенала» оценил Промеса

вчера, 22:43

«Саутгемптон» предлагал за полузащитника «Спартака» Квинси Промеса почти 30 млн евро, но московский коллектив отклонил предложение, а голландец подчеркнул, что он счастлив в «Спартаке». Бывший скаут лондонского «Арсенала» и «Эвертона» Павел Кучеров оценил перспективы футболиста:

«Если говорить только о футбольной составляющей, то голландец мог посчитать, что „Саутгемптон“ – не самый сильный клуб для его статуса. Кроме того, не сомневаюсь, что в Москве условия контракта лучше, чем у „святых“, а чтобы идти на понижение, нужна команда более высокого уровня. Вопрос в другом.

Пока топ-клубы Англии по поводу Промеса не проснулись – предложений оттуда нет. Пути два – оставаться в „Спартаке“ и доказывать, что стоишь приглашения от большой команды или перейти в коллектив скромнее, но там обратить на себя внимание.

Уже говорил и готов повторить: чем быстрее он уедет в Британию, тем скорее сможет попасть в тот клуб, о котором мечтает. Напрямую из России это сделать непросто.

В „Саутгемптоне“ можно развиваться и хорошо играть. Полтора классных сезона там – и появится шанс на трансфер в „Ливерпуль“ или „Тоттенхэм“.

Адекватная ли цена 30 млн евро за Промеса? Да, абсолютно».

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Все комментарии
cska.78
cska.78
сегодня в 00:18
Не захотел в Саутгемптон, пусть позорится со спартаком!
Egorium
Egorium
сегодня в 00:14
Еще год в спартаке и Промес никому не нужен будет.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 23:51
У Промеса все впереди
311
311
вчера в 23:47
В АПЛ не знают о клубе со 112-го места)
за
за ответил PROMES
вчера в 23:41
PROMES:
Что нибудь новое придумай,или фантазии не хватает??
У всех подобных "доброжелателей" с фантазией сложно...
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди ответил Кlassе
вчера в 23:25
Кlassе:
Ни для кого не секрет, что Промес абсолютно лучший игрок РПЛ. Переходить в Саутгемптон, обладая таким статусом - это просто смешно.
Переход из пешеходной РПЛ в АПЛ это шаг вперед в любом случае)
PROMES
PROMES
вчера в 23:17
Антону надо ждать прямого предложения от топ-клуба,а не идти абы куда,в тоже время он нам и самим нужен!!!
makkie
makkie
вчера в 23:14
Вопрос, возьмут ли топ клубы Промеса из условного Саутгемптона через 2-3 года? Антохе уже около 28 лет будет.
Про цену в 30 млн - отличный ответ специалиста местным счетоводам 😒
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 23:13
Мне кажется летом он уже точно уйдет,да и заслужил он то чтобы продолжение своей карьеры продолжилось в топовом чемпе...
PROMES
PROMES ответил Egorium
вчера в 23:12
Egorium:
Топ-клубы Англии видели 7-0 и иметь дело со спартаком долго не будут.
Что нибудь новое придумай,или фантазии не хватает??
Egorium
Egorium
вчера в 23:03
Топ-клубы Англии видели 7-0 и иметь дело со спартаком долго не будут.
Крейсер
Крейсер
вчера в 22:57
Спартаку Квинси нужнее.
Лучшее приобретение в современной истории клуба.
Тот, кто посоветовал Спартаку приобрести его - молодец.
Кlassе
Кlassе
вчера в 22:53
Ни для кого не секрет, что Промес абсолютно лучший игрок РПЛ. Переходить в Саутгемптон, обладая таким статусом - это просто смешно.
mntr13
mntr13
вчера в 22:49
Зря он не перешел
Faustello
Faustello
вчера в 22:49
Какой капризный пупсик, дух Спартаковский не отпускает видимо ))
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