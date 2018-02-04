Бывший скаут лондонского «Арсенала» оценил Промеса

«Саутгемптон» предлагал за полузащитника «Спартака» Квинси Промеса почти 30 млн евро, но московский коллектив отклонил предложение, а голландец подчеркнул, что он счастлив в «Спартаке». Бывший скаут лондонского «Арсенала» и «Эвертона» Павел Кучеров оценил перспективы футболиста:
«Если говорить только о футбольной составляющей, то голландец мог посчитать, что „Саутгемптон“ – не самый сильный клуб для его статуса. Кроме того, не сомневаюсь, что в Москве условия контракта лучше, чем у „святых“, а чтобы идти на понижение, нужна команда более высокого уровня. Вопрос в другом.
Пока топ-клубы Англии по поводу Промеса не проснулись – предложений оттуда нет. Пути два – оставаться в „Спартаке“ и доказывать, что стоишь приглашения от большой команды или перейти в коллектив скромнее, но там обратить на себя внимание.
Уже говорил и готов повторить: чем быстрее он уедет в Британию, тем скорее сможет попасть в тот клуб, о котором мечтает. Напрямую из России это сделать непросто.
В „Саутгемптоне“ можно развиваться и хорошо играть. Полтора классных сезона там – и появится шанс на трансфер в „Ливерпуль“ или „Тоттенхэм“.
Адекватная ли цена 30 млн евро за Промеса? Да, абсолютно».
Про цену в 30 млн - отличный ответ специалиста местным счетоводам 😒
Про цену в 30 млн - отличный ответ специалиста местным счетоводам 😒
Лучшее приобретение в современной истории клуба.
Тот, кто посоветовал Спартаку приобрести его - молодец.
Лучшее приобретение в современной истории клуба.
Тот, кто посоветовал Спартаку приобрести его - молодец.